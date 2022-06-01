أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، أنها منحت تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن في 8 مناطق في الصحراء الشرقية، في إطار سعيها لزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين.

وقال مصدر بالوزارة إن الشركات الفائزة بالتراخيص هي شركة "لوتس" القابضة للذهب الكندية وشركة "آخ غولد" الإنجليزية وشركة "مارين لوجيستيك" الإنجليزية وشركة "إنك ريسورسز" المصرية.

ويعد منجم السكري بمنطقة الصحراء الشرقية، المنجم التجاري الوحيد بمصر حاليا.

ويسهم المنجم بحوالي 900 مليون دولار في الاقتصاد المصري سنويا.

وتستهدف الدولة استثمارات بقيمة مليار دولار في هذا القطاع.

وتملك مصر ثروات معدنية كبيرة حيث يوجد أكثر من 120 منجم ذهب، أغلبها في الصحراء الشرقية، إضافة إلى 3 آلاف محجر، 40% منها بالبحر الأحمر و20% بالصعيد و15% على خليج السويس، وفق دراسات محلية.

الذهب يلامس أدنى مستوياته في أسبوعين

في الأثناء، هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء قبل أن تعود للارتفاع من جديد، في وقت ساعد الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا في تعويض بعض الضغوط المستمرة من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية.

ويزيد ارتفاع الدولار من غلاء الذهب على المشترين بعملات أخرى، في حين يحد ارتفاع عائدات السندات من الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1843.89 دولارا للأوقية (الأونصة) في الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش، لكنه عاد ليرتفع من جديد ويربح نحو 10 دولارات خلال تعاملات اليوم. وفي وقت سابق من الجلسة هبط إلى 1829.24 دولارا للأوقية مسجلا أدنى مستوياته منذ 19 مايو/أيار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى نحو 22 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 19 مايو/أيار عند 21.40 دولارا في وقت سابق من الجلسة، قبل أن تنتعش بعض الشيء.