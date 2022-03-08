أعلن العراق أنه يسعى إلى فتح ممرات جوية جديدة مع الكويت من خلال عقد عدة اجتماعات منتظمة بين الجانبين بطلب من المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" (ICAO).

وقال نزار إبراهيم الزيادي مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل العراقية -في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "المسؤولين عن إدارة الحركة الجوية في الشركة أجروا سلسلة اجتماعات مع الجانبين الكويتي والبحريني تنفيذا لتوصيات وطلب من المنظمة العالمية للطيران المدني للشرق الأوسط "إيكاو"، لمناقشة فتح ممرات جديدة مع دولة الكويت".

وأضاف الزيادي أن "الاجتماعات عقدت بهدف تعزيز الزيادة في عدد الطائرات العابرة بين الدول الثلاث استعدادا لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي تستضيفها قطر في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني ولغاية 18 ديسمبر/كانون الأول".

بدوره، ذكر مسؤول وحدة المنطقة في قسم إدارة الحركة الجوية حيدر ظافر العذاري أنه "تم عقد اجتماعين متتاليين برئاسة ممثل منظمة إيكاو للشرق الأوسط مع الجانب العراقي والجانب الكويتي والجانب البحريني، ويليهما اجتماع حاسم ثالث الخميس القادم استنادا إلى طلب منظمة إيكاو"، بحسب البيان.

وتابع العذاري أن الهدف سيكون تبادل الأفكار والآراء وتقديم المقترحات، بالإضافة إلى طرح المعوقات التي تحتاج إلى تحقيق متطلبات فنية، وإيجاد السبل لفتح ممرات جوية جديدة بين العراق والكويت، خاصة بعد قرار منظمة الطيران الفدرالية الأميركية "إف إيه إيه" (FAA) تقليل القيود على استخدام الأجواء العراقية إلى ما دون ارتفاع 32 ألف قدم، والإقبال الكبير من شركات الطيران الدولية على استخدامها باعتبارها من أقصر الطرق بين الشرق والغرب.