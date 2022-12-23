قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي للتلفزيون الرسمي -اليوم الجمعة- إن روسيا قد تقلص إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 5% و7% في أوائل عام 2023، بينما ترد على فرض حدود قصوى لأسعار خامها ومنتجاتها النفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعم تلك الحدود. يأتي ذلك بينما ارتفعت أسعار النفط في التداولات الصباحية.

وأضاف نوفاك أن التخفيضات قد تتراوح بين 500 ألف و700 ألف برميل يوميا، وكشف لأول مرة تفاصيل عن الرد الروسي على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل وبدأ سريانه في 5 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

جاء ذلك إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ إجراء مماثل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس إنه سيصدر مرسوما في الأسبوع المقبل يفصل رد موسكو على سقف الأسعار.

وأوضح نوفاك أن المرسوم سيحظر مبيعات النفط والمنتجات النفطية للدول التي تنضم إلى سقف الأسعار والشركات التي تطالب بتطبيقه.

وأشار أيضا إلى أن إنتاج النفط في روسيا سينمو -وفقًا لنتائج العام الحالي- بنسبة 2% إلى 535 مليون طن، كما سيزداد تكرير النفط بنسبة 5%.

وكشف عن انخفاض جزئي في إنتاج الغاز بنحو 18-20%، مؤكدا في الوقت ذاته أن روسيا ستقوم بإنتاج 671 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام، وبيع نحو 470 مليار متر مكعب.





النفط يصعد

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط توقعات انخفاض صادرات الخام الروسية من منطقة البلطيق خلال الشهر الجاري، مما يهدئ المخاوف من أن تؤدي عاصفة شتوية عاتية في الولايات المتحدة للقضاء على نمو الطلب على الوقود في موسم العطلات.

وبحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 88 سنتا (1.1%) إلى 81.86 دولارا للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2% إلى 78.41 دولارا للبرميل.

ويتم تداول خام برنت حاليا قريبا من 82 دولارا، فيما يتداول الخام الأميركي عند 78.20 دولارا.

وقد تتراجع صادرات روسيا من نفط البلطيق 20% في ديسمبر/كانون الأول الحالي مقارنة بالشهر السابق، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع

عقوبات وسقفا لأسعار الخام الروسي، وذلك وفقا لمتعاملين وحسابات رويترز.

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا إن "أسعار الخام أعلى إذ يركز المتعاملون في الطاقة على استجابة موسكو للحد الأقصى لأسعار النفط الروسي دون التركيز كثيرا على إلغاء آلاف الرحلات الجوية التي ستعطل السفر في العطلات".

وتقرر إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية في الولايات المتحدة على مدى يومين بسبب العاصفة الشتوية، بالتزامن مع موسم السفر لقضاء العطلات الذي يتوقع البعض أن

يكون الأكثر ازدحاما على الإطلاق.

ويتجه برنت والخام الأميركي لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية، بدعم من توقعات انتعاش الطلب على النفط في الصين ثاني أكبر مستهلك في العالم.