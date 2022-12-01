ارتفاع النفط والذهب وتهاوي الدولار أمام الين الياباني

صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، مدعومة بمؤشرات على قلة المعروض وتفاؤل بشأن تعافي الطلب من الصين، كما قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين في المعاملات الآسيوية المبكرة، في المقابل انخفض الدولار لأقل مستوى في 3 أشهر أمام الين الياباني.

وبحلول الساعة 01:15 بالتوقيت العالمي، زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 87.02 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.2% إلى 80.71 دولارا للبرميل.

وأعلنت مدينتا غوانغتشو وتشونغشينغ الصينيتان أمس الأربعاء تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19، بعد يوم من اشتباكات بين محتجين في غوانغتشو (جنوبي البلاد) والشرطة، وسط سلسلة احتجاجات على أشد قيود لمكافحة كوفيد-19 في العالم.

لكن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين كشف أمس الأربعاء عن أن نشاط الشركات انكمش أكثر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما يثير مخاوف بشأن العام المقبل، ومن المتوقع أن يظل المعروض من النفط الخام محدودا.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزون الخام الأميركي انخفض بنحو 13 مليون برميل، وهو أكبر مستوى منذ 2019 في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن إنتاج الخام الأميركي تجاوز 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ما قبل تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع لرويترز أمس الأربعاء إن قرار مجموعة "أوبك بلس" عقْد اجتماعها في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري يشير إلى انخفاض احتمال تغيير السياسة، الأمر الذي حد من مكاسب النفط.

الذهب عند أعلى مستوى

وقفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، بعد كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول عززت توقعات رفع الفائدة الأميركية بمعدلات أقل.

وبحلول الساعة 00:39 بالتوقيت العالمي، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1775.77 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7% إلى 1788.90 دولارا للأوقية.

وأنهى الذهب معاملات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مرتفعا بأكثر من 8%، وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو/تموز 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

زادت الفضة إلى 22.26 دولارا للأوقية.

ارتفع البلاتين إلى 1038.46 دولارا للأوقية.

صعد البلاديوم إلى 1892.35 دولارا للأوقية.

الدولار يهوي

وهوى الدولار لأقل مستوى في 3 أشهر أمام الين اليوم الخميس، إذ ركز المستثمرون على تصريحات باول حول إمكانية إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وانخفضت العملة الأميركية في أحدث معاملات 1.32% إلى 136.295 ينًّا، بعدما هبطت إلى 136.205 ينًّا، مسجلة أدنى مستوياتها أمام العملة اليابانية منذ 26 أغسطس/آب الماضي.

والعلاقة بين الدولار والين حساسة للغاية لأي تغيرات في عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل التي تراجعت الليلة الماضية بعد تصريحات باول، مقتربة من أدنى مستوياتها في شهرين عند 3.6%، وبلغ العائد في أحدث المعاملات بطوكيو 3.6163%.

وتقيم الأسواق احتمالا أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم.

وواصل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية من بينها الين واليورو- انخفاضه من جلسة أمس الأربعاء بأكثر من 1%؛ فهبط 0.28% أخرى إلى 105.48 نقطة.

وهوى المؤشر 5.2% في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلا أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر/أيلول 2010.