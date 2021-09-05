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اقتصاد|عراق

توتال الفرنسية تتفق مع العراق على تنفيذ مشاريع طاقة بقيمة 27 مليار دولار

أكبر استثمارات لشركة أجنبية في العراق بعد مفاوضات استمرت أكثر من 9 أشهر متتالية.

إحدى المنشآت النفطية في جنوب العراق (رويترز)
إحدى المنشآت النفطية في جنوب العراق (رويترز)
5/9/2021

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الأحد أن العراق وقّع مع شركة توتال الفرنسية عقودا إستراتيجية عملاقة في مجالات النفط، والغاز، والطاقة المتجددة، وماء البحر بكلفة استثمارية تبلغ 27 مليار دولار لمدة 27 عاما.

وقال الوزير للصحفيين، عقب مراسم التوقيع التي جرت في مبنى الحكومة العراقية ببغداد، إن العقود الموقعة تشكل مجاميع متكاملة لإنتاج النفط والغاز والطاقة المتجددة وماء البحر لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقول النفط الخام جنوبي البلاد.

وأضاف الوزير أن هذه العقود تعدّ أكبر استثمارات لشركة أجنبية في العراق بعد مفاوضات استمرت أكثر من 9 أشهر متتالية، مؤكدا أن التحدي الكبير هو في كيفية تنفيذها لخلق تنمية مستدامة في العراق.

وذكر أن شركة توتال كانت مرنة في مفاوضاتها مع الجانب العراقي لتحقيق مستويات إنتاج مجزية للعراق.

عبد الجبار: شركة توتال كانت مرنة في مفاوضاتها مع الجانب العراقي (رويترز)

من جانبه، عبّر ممثل شركة توتال باتريك بيوناي عن سعادته بحصول الشركة على هذه العقود التي ستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الأساسية.

وأوضح أن توتال ستبدأ باستثمار مبدئي قيمته 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الأعمال الهندسية ستبدأ بنهاية العام الجاري.

المصدر : وكالات

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