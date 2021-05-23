عدم امتلاك نظرة شاملة عن أموالك يمكن أن يسبب لك القلق المالي، ويمكن أن يمنعك من الاستثمار بحكمة.

يساعد الاستثمار على زيادة الأموال وبناء ثروة، ولكن هناك أخطاء شائعة يمكن أن تؤثر سلبا في استثمارك، لذلك قاوم شعورك بالخوف من فوات الشيء عند رؤية الجميع يواكبون التوجهات الصاعدة (مثل الاستثمار في عملة دوجكوين) وحاول بدلا من ذلك تنويع محفظتك الاستثمارية.

وفي تقرير نشرته مجلة "ريل سمبل" (real simple) الأميركية، استعرضت هيرانماي سرينيفاسان الأخطاء الشائعة التي عادة ما يقع فيها المستثمرون المبتدئون وكيفية تجنبها حتى تضمن استثمار أموالك بحكمة.

تجنب الاستثمار

يُقال "لا يمكن النجاح دون محاولة" وينطبق الأمر ذاته على الاستثمار، وتجنب الاستثمار أحد أكبر الأخطاء التي يمكن ارتكابها. ذكرت ماري سوليفان المؤسسة المشاركة لمنصة "سويت بات فيرلس" (Sweet But Fearless) للدعم المهني وتقديم ورشات تعليمية في المجال المالي مجانا تركز على النساء، أن أحد أكثر أخطاء الاستثمار شيوعا الاعتقاد أن الاستثمار ليس مناسبا لك، وفي الحقيقة، لا تحتاج إلى أن تكون خبيرا ماليا حتى تشرع في الاستثمار، وكل ما عليك فعله هو البحث عن الدورات الافتراضية والكتب والمدونات الصوتية لتعلم أساسيات الاستثمار ثم الانطلاق.

عدم تحديد هدف واضح

إن عدم وضوح أهدافك يمكن أن يحول دون اتخاذ قرارات حكيمة بشأن الاستثمار ويمكن أن يجعلك تتخذ قرارات متهورة، وحسب المخططة المالية جولي كويك، فإن وضع أهداف واضحة للمال وتحديد سبب أهمية ذلك مهم لاتخاذ قرارات مدروسة جيدا، كن واضحا إزاء أهدافك وقيمك عندما تبدأ رحلتك في الاستثمار حتى تحقق خطواتك الربح وليس الخسارة.

الاحتفاظ بكثير من الأموال

أظهر استطلاع للرأي، أجرته شركة "بلاك روك" (BlackRock) لإدارة الاستثمارات والخدمات المالية يعود لسنة 2017، أن النساء يحتفظن بالأموال أكثر من الرجال بنسبة 11%، ويملن إلى أن يكنّ أكثر تحفظا بشأن أموالهن، وذكرت مؤسِّسة منصة "هير بيرسونال فاينانس" (Her Personal Finance) للتعليم المالي إيرين شولتز أنها تعمل باستمرار مع خريجي ماجستير إدارة الأعمال معهم أكثر من 100 ألف دولار من الأموال التي لا يعلمون كيف وأين يستثمرونها، وتقول شولتز إن الاحتفاظ بأكثر من 25% من الأموال نقدا يمكن أن يكلفك أكثر من 100 ألف دولار من مدخرات التقاعد نظرا إلى أن الأموال تفقد قيمتها بمرور الوقت بسبب التضخم.

راجع شؤونك المالية على الأقل مرة في الشهر (غيتي)

تحديد التوقيت المناسب للاستثمار في السوق

يعني ذلك انتظار اللحظة المناسبة للاستثمار، سواء انتظار الأسعار حتى تتراجع أو حتى تصبح أقل تقلبا، فيرى مايكل دومبروفسكي من شركة "إنتر برايم" (InterPrime) للتكنولوجيا الناشئة أن الأمر يتعلق بأن تكون موجودا في السوق وليس التنبؤ بالتوقيت المناسب للاستثمار في السوق، وفي الواقع، من المستحيل محاولة تحديد الوقت المناسب لشراء الأسهم أو بيعها، ذلك أن فرص نجاحك تزيد كلما طالت مدة الاستثمار، وتنصح شولتز بالاستثمار بانتظام لأن ذلك يمثل الطريقة الأسهل والأفضل للاستعداد للتقاعد.

عدم امتلاك صندوق طوارئ

من الضروري تخصيص صندوق طوارئ لمواجهة انهيار الأسواق، وينبغي أن يعادل رصيد صندوق الطوارئ من 3 إلى 6 أشهر من النفقات المعيشية أو أكثر حسب نمط حياتك، ودخلك، وعدد الأشخاص في كفالتك، وفي كلتا الحالتين، ضع جانبا أموالا للطوارئ التي لن تقوم باستثمارها، وأوضحت كويك أنه إذا شهدت الأسواق أزمة لن تحتاج إلى بيع أسهمك لتغطية احتياجاتك قصيرة المدى.

عدم تحمل مسؤولية أموالك

أظهرت دراسة نشرتها في 2019 شركة "يو بي إس" (UBS) للخدمات المالية أنه في حين أن النساء يدركن جيدا الاحتياجات المالية على المدى البعيد، فإن 23% فقط من النساء على مستوى العالم مسؤولات عنها، وقد توصلت الدراسة إلى أن هذه المسألة تمتد على أجيال عدة وجيل الألفية من بينها، وتشجع كويك الجميع على المشاركة بأي وجه من الوجوه في الشؤون المالية للأسرة، من ميزانية الأسرة إلى الاستثمار في أهداف بعيدة المدى مثل التقاعد.

وذكرت الكاتبة أن عدم امتلاك نظرة شاملة عن أموالك يمكن أن يسبب القلق المالي، ويمكن أن يمنعك من الاستثمار بحكمة، راجع شؤونك المالية على الأقل مرة في الشهر، أو ابحث عن خدمة تخطيط مالي يمكن أن تساعدك.