إن اكتساب ثروة لا ينبغي أن يكون مجرد حلم، وهذه الطرق ستبين لك مدى سهولة بناء ثروة في وقت مبكر من حياتك المهنية.

وفي تقرير نشرته مجلة "أنتربرونور" (Entrepreneur) في نسختها الإسبانية، أشار الكاتب غران كاردون إلى أن تحقيق الثراء في سن الـ30 قد يبدو أشبه بالخيال بالنسبة للكثيرين، لكن لا ينبغي أن يكون كذلك، لأن هذا الأمر ممكن، وفيما يلي بعض الخطوات التي ستجعلك من الأشخاص الأثرياء:

السعي للحصول على المال

في البيئة الاقتصادية الحالية لا يمكن أن تصبح مليونيرا، وتمثل الخطوة الأولى في التركيز على زيادة دخلك، وقد ذكر الكاتب أن دخله كان في حدود 3 آلاف دولار شهريا، وبعد 9 سنوات أصبح 20 ألف دولار شهريا. إن البدء في متابعة ما تجنيه من أموال سيجعلك تتحكم في دخلك وتتطلع إلى الفرص.

لا تتباهَ، بل كن مستعدا للعمل

أقر الكاتب بأنه لم يكن قادرا على شراء أول ساعة أو سيارة فاخرة إلى أن أصبحت أعماله التجارية واستثماراته تدر تدفقات مالية مستقرة وتوفر له دخلا آمنا، مؤكدا أنه كان لا يزال يقود سيارة تويوتا كامري عندما أصبح مليونيرا، بعبارة أخرى، كن معروفا بأخلاقيات عملك، وليس بما تستطيع شراءه.

ينبغي أن يكون السبب الوحيد لادخار المال هو استثماره لاحقا (إيميجز)

ادخر لتستثمر

ينبغي أن يكون السبب الوحيد لادخار المال هو استثماره لاحقا، قم بإيداع أموالك في حساب آمن لا يمكن المساس به ولا تستخدم هذه الحسابات مطلقا، حتى في حالات الطوارئ، وهذا الأمر سيدفعك إلى البحث عن سبل لكسب المال.

تجنب الديون

يقول كاردون "اقترضت المال لشراء سيارة فقط لأنني كنت أعرف أنها ستساعدني على زيادة دخلي"، ليكن في علمك أن الأثرياء يستخدمون الديون لزيادة الاستثمارات وزيادة تدفقاتهم النقدية، بينما يستخدم الفقراء الديون لشراء أشياء تجعل الأغنياء أكثر ثراء.

تجنب مخططات الثراء السريع، وكن أخلاقيا، ولا تستسلم أبدا، وبمجرد أن تفعل ذلك، ساعد الآخرين في الوصول إلى نفس الأهداف التي تمكنت من تحقيقها.

اجعل المال أولويتك

يريد الملايين من الناس تحقيق الحرية الاقتصادية، ولكن لا يمتلك الملايين سوى أولئك الذين جعلوها أولوية بالنسبة لهم، وهذا يعني أنه حتى تكون ثريا، عليك أن تجعل المال أولوية بالنسبة لك.

المال لا يعرف جداول زمنية

لا يعرف المال الساعات أو الجداول الزمنية أو الإجازات، وإنما يحب الأشخاص الذين لديهم أخلاقيات العمل، يقول كاردون "عندما كان عمري 26 عاما، كنت أعمل في البيع بالتجزئة وكان المتجر الذي أعمل فيه يغلق في حدود الساعة السابعة مساء، وفي كثير من الأحيان، كنت أظل هناك حتى الساعة الـ11 ليلا، حيث أقوم ببيع شيء آخر"، لا تحاول أبدا أن تكون الأذكى أو الأوفر حظا، فقط تأكد من أنك تعمل بجد أكثر من أي شخص آخر.

حتى تكون ثريا، عليك أن تجعل المال أولوية بالنسبة لك (شترستوك)

الفقر ليس له معنى

من المهم أن تتخلص من كل الأفكار السائدة التي تحاول تشكيل صورة إيجابية عن الفقر، وعلى حد تعبير بيل غيتس "إذا ولدت فقيرا، فهذا ليس خطأك، أما إذا مت فقيرا، فهذا خطؤك".

البحث عن مرشد شخصي

نشأ معظمنا في طبقة فقيرة أو متوسطة ونقتصر على أفكار ترتبط بمجموعة واحدة، بإمكانك الإطلاع على ما قام به الأثرياء للسير على منوالهم، ابحث عن مرشد شخصي قد يفيدك، معظم الأثرياء كرماء جدا بمعرفتهم ومواردهم.

كن معروفا بأخلاقيات عملك، وليس بما تستطيع شراءه

استثمر أموالك

الاستثمار هو الحل الأمثل لتصبح مليونيرا، حيث يجب أن تربح من استثماراتك أموالا أكثر من عملك، إذا لم يكن لديك أموال إضافية، فلن تتمكن من القيام باستثمارات، الاستثمار هو الدافع الوحيد الذي سيساعدك على القيام بالخطوات الأخرى.

ضع هدفا بالحصول على 10 ملايين وليس على مليون

أقر الكاتب بأن أكبر خطأ مالي ارتكبه على الإطلاق هو عدم تخصيص وقت للتفكير بشكل جيد في البداية، لا يوجد نقص في المال على هذا الكوكب، وإنما لدينا نقص في الأشخاص الذين يفكرون بشكل كبير.

نصح الكاتب باتباع هذه الخطوات حتى تكون من بين الأشخاص الأثرياء، ويستحسن أن تضع جانبا الأشخاص الذين يقولون إن أحلامك المالية ترتبط بالجشع، بالإضافة إلى ذلك، تجنب مخططات الثراء السريع، وكن أخلاقيا، ولا تستسلم أبدا، وبمجرد أن تفعل ذلك، ساعد الآخرين في الوصول إلى نفس الأهداف التي تمكنت من تحقيقها.