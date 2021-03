علّق اقتصاديون على الانهيار التاريخي الذي أصاب العملة الوطنية اللبنانية بعدما وصل سعر صرف الدولار إلى 10 آلاف ليرة أمس الثلاثاء.

ورأى خبراء وصحافيون أن الانهيار كان متوقعاً طالما أن السلطة السياسية لم تتخذ الإجراءات اللازمة بعد، وفسر آخرون ما يحدث بأنه جزء من السياق العام في المنطقة، وانعكاس للصراعات الإقليمية.

وكتب الخبير في الأسواق المالية وليد أبو سليمان "العملة هي أقوى سلاح مدمر على الإطلاق".

The currency is the most powerful weapon. A weapon of massive destruction… #dollar #Lebanon #لبنان

من جهته، قال الخبير الاقتصادي جاد شعبان "إن إستراتيجية (عدم فعل أي شيء) تأتي بثمارها: انهيار بسعر الصرف يُفقد الودائع من قيمتها ويُسهّل الحل للمصارف، تآكل للمعاشات يعزز من سطوة أصحاب رؤوس الأموال على الموظفين، وتفقير أكثر للناس لكي ينسوا مطالبهم".

ويستدرك شعبان "سياسة اللعب بالنار هذه ليست بلا عواقب".

على إثر الانهيار المالي، أعاد نشطاء نشر تغريدة للخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي الذي توقع منذ يومين أن يصل سعر صرف الدولار إلى 15 ألف ليرة لبنانية.

واستذكر آخرون بعض المحطات في تاريخ لبنان عندما قفز فيها سعر الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية، وما شكّل ذلك من انعكاس على الاستقرار في البلاد.

The Lebanese pound continues to depreciate against the greenback, approaching its previous record of 10,000 LBP/USD. Unless #Lebanon‘s politicians wake up and install a#CurrencyBoard, the pound could suddenly plunge to 15,000LBP/USD. pic.twitter.com/P3t8q7nC07

— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) February 28, 2021