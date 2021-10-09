قال أردوغان إن بلاده لم تشهد أزمة وقود على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا، ولا أزمة طوابير في المتاجر مثل ألمانيا وفرنسا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الاستثمارات في بلاده لم تشهد أي تباطؤ رغم انخفاضها على المستوى العالمي بنسبة 35%.

وأضاف في كلمة أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية بولاية أضنة (جنوب) أن المستثمرين الدوليين يثقون بتركيا وإمكانياتها ومستقبلها المشرق.

وأكد أردوغان أن اهتمام رأس المال العالمي بتركيا، ورغبته بالاستثمار فيها، آخذ في الازدياد رغم ظروف وباء كورونا.

واستطرد: رغم انخفاض الاستثمارات على المستوى العالمي بواقع 35%، ورغم توقف عجلة الاقتصاد في العديد من الدول، فإن الاستثمارات في تركيا لم تشهد أي تباطؤ.

وأردف: نجحنا في رفع صادراتنا السنوية إلى 212 مليار دولار رغم اضطراب الأجواء في الأسواق العالمية.

لا أزمة وقود

ولدى مشاركته في افتتاح مشاريع خدمية وتنموية بولاية أضنة جنوبي البلاد، دعا الرئيس جميع المستثمرين للاستفادة من الإمكانات والفرص التي تتيحها البلاد لهم.

وقال أردوغان: لن يندم أي شخص يثق بتركيا ويستثمر فيها، بل على العكس سيكون سعيدا بالأرباح الكبيرة التي سيجنيها.

وأضاف: أدعو جميع المستثمرين في بلادنا وحول العالم للاستفادة من الإمكانات والفرص التي تتيحها تركيا لهم.

من جهة أخرى، قال الرئيس التركي إن العالم بأسره، وخاصة الدول المتقدمة، يمر بفترة اشتعلت فيها نيران المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف: نعمل من أجل إخراج بلادنا من هذه الفترة بأقل ضرر، بل وتحقيق مكاسب كبيرة في معظم المجالات.

وأكد أردوغان أن أسعار الطاقة والسلع الأساسية والخدمات تشهد ارتفاعا كبيرا على المستوى العالمي، مضيفا: نحمي مواطنينا من هذا الارتفاع عبر رفع أسعارها بمقدار ثُلث أو خُمس المعدلات العالمية.

وأشار إلى أن تركيا لم تشهد أزمة وقود، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا، ولا أزمة طوابير في المتاجر مثل ألمانيا وفرنسا.