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اقتصاد|تركيا

أردوغان يقيل 3 مسؤولين بالبنك المركزي والليرة تواصل الهبوط

A money changer counts Turkish lira banknotes at a currency exchange office in Istanbul, Turkey August 2, 2018. REUTERS/Murad Sezer
خسائر الليرة التركية تصل 19% منذ بداية العام الحالي (رويترز)
14/10/2021-|آخر تحديث: 14/10/202102:10 PM (مكة المكرمة)

أفاد مراسل الجزيرة في تركيا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر قرارا بإقالة نائبي محافظ البنك المركزي، وعضو بمجلس السياسات النقدية في هذا البنك.

ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الخميس، قرارات الإقالة هذه، كما نشرت قرارات تعيين أسماء جديدة لتخلف هؤلاء المسؤولين.

ويأتي القرار عقب لقاء عقده الرئيس أردوغان مساء أمس مع محافظ البنك المركزي شهاب قافجي أوغلو.

وبعد هذا الإعلان، هبطت (العملة الوطنية) الليرة 1% إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 9.1875 مقابل الدولار الأميركي، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 19%.

وخفض "المركزي" الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% من 19% على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20%.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في 21 أكتوبر/تشرين الأول.

الأسبوع الماضي، قالت 3 مصادر مطلعة لرويترز إن أردوغان يفقد الثقة في قافجي أوغلو بعد أقل من 7 أشهر من عزل سلفه، وإنه لم يكن هناك اتصال يذكر بين الاثنين الأسابيع القليلة الماضية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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