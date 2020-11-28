ماذا تعرف عن مجمع "إستينيا بارك" الذي اشترته قطر في إسطنبول؟

يعد مجمع "إستينيا بارك" (İstinye Park) الذي اشترته دولة قطر واحدا من المراكز التجارية الكبرى ومراكز التسوق المهمة في مدينة إسطنبول التركية.

واستحوذت قطر على المجمع التجاري، الواقع في منطقة "صريير" (Sarıyer) القريبة من البحر الأسود، بنسبة 100% في اتفاقية وقعتها مع الجانب التركي أول من أمس الخميس.

وتمثل اتفاقية شراء "إستينيا بارك" واحدة من 10 اتفاقيات جرى التوقيع عليها ضمن الشراكة الإستراتيجية بين أنقرة والدوحة خلال زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى تركيا الخميس، ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحظيت اتفاقية شراء قطر لمجمع "إستينيا بارك" التجاري باهتمام كبير في أوساط الصحف ووسائل الإعلام التركية، كما أطلق ناشطون أتراك وسما خاصا باسم المجمع للتعليق على الصفقة التجارية والحوار بشأن تعمّق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدوحة وأنقرة.

أين يقع وممّ يتكون؟

مجمع تجاري ضخم يقع في منطقة صريير شمالي مدينة إسطنبول، وتبلغ مساحته الكلية 85 ألفا و250 مترا مربعا، ويتوسطه متنزه طبيعي أخضر تبلغ مساحته 242 ألف متر مربع.

يبلغ عمر المجمع 13 عاما حيث تم افتتاحه بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2007، وهو مملوك لمجموعتي "أورجين" و"دوغوش" التجاريتين.

يتكون المجمع من 3 طوابق يجري التنقل بينها عبر مصاعد بانورامية للتسوق تجمع بين المركز المغلق والمساحة المفتوحة على شكل حديقة مركزية ترفيهية تنتشر فيها المقاهي وزوايا البيع مع ممشى أخضر للمتسوقين، وفيها صدفة عملاقة تتوزع المتاجر على أطرافها.

يضم المجمع سوقا تقليدية لبيع الطعام والمنتجات المحلية التركية، تم تصميمها وفقا لفن العمارة والثقافة التركيتين.

يشمل المجمع 4 طوابق لمواقف السيارات تتسع لـ3200 سيارة.

يضم "إستينيا بارك" 291 محلا تجاريا، من بينها مراكز إقليمية ونقاط بيع وتوزيع لعلامات تجارية عالمية وتركية شهيرة.

أشرف على تصميم المجمع المعماري الأميركي توم كيلي، واستمرت مدة إنشائه نحو 3 سنوات منذ رسم المخططات حتى الافتتاح الرسمي.

يرتبط المجمع بمراكز مختلفة من المدينة عبر 7 خطوط لحافلات النقل.

مجمع إستينيا بارك يشهد إقامة أسابيع التسوق الكبرى (موقع YANDEX)

مركز حاضن للأنشطة والفعاليات

يعد "إستينيا بارك" حاضنة للفعاليات الفنية والفلكلورية في تركيا، فخلال العام الماضي 2019 شهد المجمع إقامة 8 فعاليات كبرى بينها حفلات عزف موسيقي، ومعارض رسوم ولوحات، وعروض مسرحية بمشاركة فنانين من دول عدة من العالم.

يضم المجمع قاعة سينما ثلاثية الأبعاد تفتح شاشاتها للعروض اليومية على مدار ساعات عمل المجمع، كما تنظم فيه عروض الأزياء.

يضم المجمع فعاليات للمرح واللعب للأطفال، وفيه يستقبل الأطفال العام الدراسي سنويا بحفل مفتوح تحت اسم "أطفال الروبوت" يحضره كل طفل يهتم بالروبوت ويتطلع ليصبح مهندسا للروبوتات عندما يكبر.

يحتضن "إستينيا بارك" الاحتفالات القومية واحتفالات الأعياد الوطنية التركية مثل عيد الجمهورية وعيد الاستقلال.

يشهد المجمع إقامة أسابيع التسوق الكبرى، وفي مقدمتها "أسبوع التنزيلات" والجمعة البيضاء.

المجمع يضم 291 محلا تجاريا من بينها مراكز إقليمية ونقاط بيع وتوزيع لعلامات تجارية عالمية وتركية شهيرة (موقع LAZZONI)

ما هي "إستينيا"؟