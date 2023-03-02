مصر.. اكتشاف ممر سري جديد في هرم خوفو ربما يقود إلى حجرة دفن الملك

أعلنت مصر، اليوم الخميس، اكتشاف ممر سري جديد داخل خوفو أكبر أهرامات الجيزة غرب القاهرة ربما يقود إلى غرفة دفن الملك.

جاء ذلك حسب ما ذكره وزير السياحة والآثار أحمد عيسى وعالم الآثار المصري زاهي حواس، في مؤتمر صحفي أمام الهرم، ضمن إعلان نتائج مشروع استكشاف الأهرامات (سكان بيراميدز) الذي انطلق عام 2015 ويستخدم التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك عمليات المسح والمناظير الداخلية لكشف خبايا الهرم، حسب وسائل إعلام محلية.

وقال عيسى إنه من خلال مشروع استكشاف الأهرامات تم اكتشاف ممر داخل هرم خوفو يتجاوز طوله 9 أمتار وبعرض 2.1 متر.

وأوضح أن الاكتشاف نتاج عمل جامعات عالمية من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا، بالإضافة إلى كل من جامعة القاهرة والمجلس الأعلى للآثار (حكومي) ووزارة السياحة والآثار.

بينما قال حواس المشارك في المشروع "اليوم نعلن كشفنا عن ممر جديد لأول مرة"، وفق موقع "مصراوي".

وتابع "من خلال تجاربي، فإننا أمام أهم كشف عالمي داخل هرم الملك خوفو ونعلن للعالم كله أن هذا الكشف سيهز الدنيا".

وأضاف "أعتقد أن حجرة دفن الملك خوفو لم يُعثر عليها وأعتقد أن هذا الممر يحمي حجرة دفن الملك خوفو، وعلينا أن نستكمل الأبحاث حتى نتمكن من كشف مزيد من الأسرار".

وتحدث رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت، في بيان، عن الممر السري الأفقي المكتشف في الوجه الشمالي لهرم خوفو، قائلا إنه "جاء نتيجة عمل دام 7 سنوات متواصلة".

وأردف الخشت أن الفريق الذي تشارك فيه جامعة القاهرة انتهى من المشروع البحثي بشأن هذا الاكتشاف وجاء قبوله للنشر العلمي الدولي في يناير/كانون الثاني 2023 في اثنتين من أكبر المجلات العلمية الدولية.

وأفاد بأن الفريق البحثي اكتشف الفراغ لأول مرة عام 2016، وتم التأكد منه في أعوام 2017 و2018 و2019 باستخدام 5 تقنيات، وأوصى الفريق بإحداث ثقب صغير داخل الهرم وإدخال منظار أو روبوت صغير لاستكشاف الممر ودراسته وتقرير كيفية فتحه.

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، إن الممر غير المكتمل شُيّد على الأرجح إما لتخفيف وزن الهرم فوق المدخل الرئيسي الذي يقع على بعد 7 أمتار تحته، أو لتخفيف الوزن فوق غرفة أو مساحة أخرى غير مكتشفة بعد.

ومع ارتفاعه الأصلي البالغ 146.5 مترا، فإن الهرم الأكبر المعروف بهرم الملك خوفو (2589-2566 ق.م) كان أطول مبنى في العالم طوال 3800 عام، وهو أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم والباقية حتى الآن، حسب معلومات تاريخية نشرتها وزارة السياحة والآثار.

وهرم خوفو هو الأكبر بين أشهر 3 أهرامات في مصر (الآخران هما خفرع ومنقرع) ويحتوي على 3 غرف داخلية للدفن وعدد من الممرات.