اليوم العالمي للغة العربية.. تحديات لسان العرب تحت شمس العولمة

يحتفي العالم في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام باليوم العالمي للغة العربية باعتبارها أحد أهم أركان التنوع الثقافي للبشرية، ولغة الحضارة العربية الإسلامية، ولغة العلوم والمعرفة والآداب.

وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 2012، وتم اختيار 18 ديسمبر/كانون الأول لإحياء ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اللغة العربية سادس لغة رسمية لها.

وتصدر وسم "#اليوم_العالمي_للغة_العربية"، منصات التواصل الاجتماعي، للاحتفاء بيومها العالمي، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 في ديسمبر/كانون الأول 1973 بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية في الأمم المتحدة.

وتفاعلت منصات ومنظمات عالمية مع اليوم العالمي للعربية، منها منظمة الأمم المتحدة واليونسكو، مشيدين بأهمية اللغة العربية ومعتبرينها واحدة من أهم اللغات العالمية.

وأثنت منظمة اليونسكو عبر موقعها الرسمي على مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية، وسلطت الضوء على إسهاماتها في تعزيز التنوع الثقافي.

وغرد حساب الأمم المتحدة عبر تويتر ببيت شعر لأحمد شوقي جاء فيه "إن الذي ملأ اللغات محاسنا.. جعل الجمال وسره في الضاد".

واحتفى مغردون بعظمة لغة الضاد ولغة القرآن، وعددوا معجزاتها وقوتها وبلاغتها بسرد مفردات تحمل معاني معبرة ومختلفة للكلمة نفسها، في حين تداول آخرون أبيات شعرية وآيات قرآنية مجدتها.

ورأى نشطاء أن "اللغة العربية أنقى اللغات وأدقها في التعبير، وأنها متفردة في طرق التعبير بأساليبها المتنوعة واشتقاقاتها الفنية، قائلين "لا يدرك جمالها إلا من أبحر فيها".

وكتب الصحفي السعودي عبد العزيز دبلول في تغريدة على حسابه الرسمي تويتر "اللغة العربية جزء من هويتنا العربية الإسلامية والتحدث بها وتمكينها ونشرها يشكل نوعا من الاعتزاز والفخر، لا نسمح أن يستهان (بها)، إتقان اللغة العربية هو الفخر والعز والشرف".

واعتبر الكثير من النشطاء أن اللغة العربية تستحق أن نعلمها أبناءنا، وقال أحد المتفاعلين "لغتنا العربية لا تنتظر منا احتفالات مؤقتة بها، ثم تجاهل لمكانتها في تفاصيل حياتنا!! بل تحتاج إلى احتفاء بها يمكّنها في ممارساتنا اليومية، بما يحفظ شأنها، ويعلي قدرها".

On #ArabicLanguageDay, @IRENA staff members express why they advocate for #RenewableEnergy … in Arabic!

في #اليوم_العالمي_للغة_العربية، عبر موظفو آيرينا عن سبب تأييدهم للطاقة المتجددة … باللغة العربية! pic.twitter.com/45i32AF2rR

— IRENA (@IRENA) December 18, 2022