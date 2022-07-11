قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن الهدنة في هذا البلد ما زالت صامدة لأكثر من 3أشهر حتى اليوم، حيث نتج عنها انخفاض كبير في أعداد الضحايا بين المدنيين تُقدر بنسبة الثلثين مقارنة بما كان عليه الحال الأشهر الثلاثة التي سبقت بدء الهدنة.

وأكد غروندبرغ في إحاطة له أمام مجلس الأمن، اليوم الاثنين، أن "استمرار تدفق الوقود إلى موانئ الحديدة (غربا) ساهم في تخفيف الأزمة" ‏حيث أنه "منذ الثاني من يونيو/حزيران حصلت 7 سفن للوقود على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة تحمل أكثر من 200 ألف طن متري من المشتقات النفطية المختلفة".

وأشار المبعوث الأممي إلى ارتفاع أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين رغم ذلك، واستطرد بالقول "مع ارتفاع أسعار الوقود، إلا أنه لولا دخول الواردات التي سهلتها الهدنة لكان الوضع أسوأ بكثير".

وأكد غروندبرغ أنه سيستمر في بحث إمكانية توسيع نطاق الهدنة وتمديدها لمدة أطول، مشيرا إلى أن هذا من شأنه توفير الوقت والفرصة للبدء في نقاشات جادة حول المسارات الاقتصادية والأمنية.





ووفقا لإحاطة غروندبرغ، فقد مضت 3 أشهر ونصف الشهر على الهدنة "دون أن يتم استثمار هذا الزمن بشكل جيد".

وأوضح المبعوث الأممي أنه ما زال يتلقى تقارير من طرفي الصراع بشأن حوادث مزعومة داخل البلاد، لافتاً إلى أن مكتبه يدعم الأطراف في إنشاء قنوات اتصال لمساعدتهم على إدارة تلك الحوادث "المزعومة" بطريقة سلمية.

وفيما يتعلق بملف فتح الطرق في تعز (جنوب غرب) أردف غروندبرغ "منذ إحاطتي الأخيرة انخرطت مع الأطراف بما في ذلك في عمان وزيارتي الأخيرة لمسقط، وطرحت مقترحات لفتح الطرقات فورا في تعز ومحافظات أخرى" مشيراً إلى أن الحوثيين أبلغوه رفضهم لتلك المقترحات.

وعقب انتهاء مفاوضات عمان بخصوص طرقات تعز أواخر مايو/أيار ومطلع يونيو/حزيران الماضيين، تقدم المبعوث بمقترح بخصوص فتح 4 طرقات في تعز بينها طريق رئيسي، إضافة إلى طريق بمحافظة الضالع، قال المبعوث "إنها تراعي وجهات نظر ومقترحات الطرفين" وبينما وافق الجانب الحكومي

رفضته جماعة الحوثي وتمسكت بفتح طرقات فرعية.

وعبر المبعوث الأممي إلى اليمن عن تفاؤله بشأن احتمال فتح طرق تعز، وشجع كل الأطراف على الانخراط للتوصل إلى اتفاق شامل.

وحث غروندبرغ الأطراف على اغتنام هذه الفرصة، موضحا أن الاتفاق من كلا الجانبين مهم "لأن فتح الطرق يتطلب التنسيق والتواصل المستمر لضمان فتح الطرق بأمان واستدامة لعبور المدنيين".

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، وافقت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي على تمديد هدنة إنسانية ترعاها الأمم المتحدة، لمدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي، تتضمن إحدى بنودها وقفاً شاملاً لإطلاق النار.

وتشهد البلاد، منذ أكثر من 7 سنوات، صراعاً مسلحا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، مما تسبب بسقوط خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلاً عن تسببها في جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق تقارير أممية.