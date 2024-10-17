إسرائيل على حافة الانهيار وسط انقسامات داخليّة متصاعدة

بينما تواصل إسرائيل عرض قوتها العسكرية على جبهات مختلفة، يكمن الخطر الأكبر في الداخل؛ حيث بدأت التصدعات العميقة تهدد بقاء الدولة التي لطالما وصفت بالقوة والاستقرار، من صراع سياسيّ محتدم إلى اضطرابات اجتماعيّة وانهيار اقتصاديّ.. يبدو أنّ البنية التحتية للنظام الإسرائيليّ تتآكل بوتيرة أسرع مما يمكن إصلاحُه.

إنّ الانقسامات المتزايدة داخل المجتمع الإسرائيلي، والتوترات بين الفئات المختلفة، ليست مجرد أزمات عابرة، بل إشارات واضحة إلى أنّ النهاية قد تكون أقرب مما يتصور كثيرون. أفيمكن لإسرائيل، التي طالما اعتمدت على تماسكها الداخلي، أن تتفادى الانهيار، أم إنّ العد التنازلي لنهايتها بدأ بالفعل من الداخل؟

تحت تأثير الصراع المستمر، يعاني الإسرائيليون من ضغوط نفسية كبيرة، تتجلى في حالات من الخوف المزمن الناتج عن الهجمات الصاروخية والانفجارات المفاجئة

نسيج اجتماعي مضطرب

تشير الإحصائيات الأخيرة من مراكز الأبحاث الإسرائيلية إلى تراجع ملحوظ في نسبة تأييد الحكومة، حيث تشيرُ الأرقام إلى أن ما يقرب من 40% من الإسرائيليين يعارضون سياسات الحكومة تجاه الأزمات في غزة ولبنان. هذا التراجع لا يمكن عزله عن تعقيدات الأوضاع الداخلية، مثل القضايا القانونية والاقتصادية، التي تساهم في تعميق حالة الاستقطاب بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها.

بالرغم من هذه الزيادة في المعارضين، توجد نسبة لا تزال تدعم السياسات المتبعة، تقدر بنحو 30%. هذه الفئة ترى في التصعيد العسكري ضرورة إستراتيجية للحفاظ على الأمن القومي، حيث يعتقد هؤلاء أن المفاوضات مع "الإرهاب" غير مجدية، وأن المواجهة القوية هي الخيار الوحيد لضمان الأمان.

يشير هذا الانقسام إلى أزمة ثقة عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث يتباين التصور حول فاعليّة السياسات الأمنية ومدى تأثيرها على الاستقرار الداخلي، ومن هنا فإن تراجع التأييد ليس مجرد رد فعل على الأداء العسكري، بل يعكس أيضًا الاستياء من الأداء الحكومي في إدارة الشؤون الداخلية، ما يشير إلى ضعف في الاتّصال بين الحكومة والشعب.

الأبعاد النفسية: تعقيدات الخوف والغضب

تحت تأثير الصراع المستمر، يعاني الإسرائيليون من ضغوط نفسية كبيرة، تتجلى في حالات من الخوف المزمن الناتج عن الهجمات الصاروخية والانفجارات المفاجئة. الأثر النفسي على المواطنين يشمل القلق الجماعي، حيث يعاني 60% من الإسرائيليين من اضطرابات القلق المرتبطة بالتوتر الأمني المستمر.

هذا القلق الجماعي يعكس حالة عدم الاستقرار النفسي التي تعاني منها أعداد كبيرة من المواطنين، ما يخلق مناخًا يسعى فيه البعض إلى البحث عن استقرار من خلال دعم الحكومة، بينما يشعر آخرون بأن السياسات الحالية لا توفر الأمان الفعلي، فالعزلة النفسية في مواجهة التهديدات المستمرة تساهم في تعزيز الانقسام الاجتماعي، حيث يزداد الغضب بين الفئات المتضررة من سياسات الحكومة.

يقف المتدينون (الحريديم)، الذين يشكلون حوالي 33% من المجتمع اليهودي، بجانب الحكومة؛ فهم يرون في نتنياهو حاميًا لقيمهم الدينية ويطالبون بتطبيق صارم للشريعة اليهودية في الحياة العامة، ما يعزز نفوذهم السياسي والاجتماعي

الانقسامات الاجتماعية: مشهد متنوع ومعقد

لفهم المجتمع الإسرائيلي بشكل أعمق، يجب أن نبدأ بتحليل تركيبته المعقدة والمليئة بالانقسامات الاجتماعية والدينية. إسرائيل، الدولة التي تضم نحو 9.3 ملايين نسمة، يعيش فيها اليهود بنسبة 74%، والعرب بنسبة 21%، والبقية أقليات أخرى.

ومع هذا التنوع، تتزايد الانقسامات بين الفئات المختلفة، ما يعمق التوترات الداخلية. الصراع ليس فقط بين العرب واليهود، بل يمتد إلى داخل المجتمع اليهودي نفسه، ما يزيد من تعقيدات المشهد الداخلي.

على سبيل المثال، ينقسم اليهود بشكل رئيس إلى مجموعتين: العلمانيين والمتدينين. العلمانيون، الذين يشكلون حوالي 41% من اليهود، يميلون إلى رفض هيمنة الدين على الدولة، ويُعتبرون جزءًا من الحركة الليبرالية التي تسعى إلى تحويل إسرائيل إلى دولة أكثر انفتاحًا وحداثة.

هؤلاء غالبًا ما يكونون من الطبقات المتعلمة، ويميلون إلى انتقاد الحكومة؛ بسبب طريقة تعاملها مع القضايا الأمنية والسياسات الداخلية، خصوصًا في ظل قيادة بنيامين نتنياهو. في المقابل، يقف المتدينون (الحريديم)، الذين يشكلون حوالي 33% من المجتمع اليهودي، بجانب الحكومة؛ فهم يرون في نتنياهو حاميًا لقيمهم الدينية ويطالبون بتطبيق صارم للشريعة اليهودية في الحياة العامة، ما يعزز نفوذهم السياسي والاجتماعي.

التعقيدات النفسية والاجتماعية في إسرائيل تتجاوز الخلافات السطحية، فهي تعكس توازنات داخلية هشّة تعتمد على بقاء حكومة نتنياهو قادرة على احتواء الغضب الشعبي

مشهد متنوع ومعقد

لكن هذه الانقسامات ليست فكرية فقط؛ بل لها أبعاد نفسية واجتماعية عميقة. العلمانيون يشعرون بالاختناق داخل نظام يفرض عليهم التزامات دينية وسياسية لا تتناسب مع رؤيتهم العلمانية. في المقابل، يعاني الحريديم من ضغوط مجتمعية للاندماج مع العلمانيين، وهو ما يعتبرونه تهديدًا لهُويتهم الدينية.

هذا التوتر النفسي يولد شعورًا بالاغتراب لدى كلتا الفئتين، حيث يسعى العلمانيون إلى الخروج من قيود الدين، بينما يخشى الحريديم من فقدان السيطرة على الحياة العامة.

فيما يتعلق بالعرب الإسرائيليين، الذين يشكلون حوالي 21% من السكان، فهم يعيشون تحت ضغوط تمييزية تجعلهم في حالة دائمة من الانعزال عن النظام السياسي والاجتماعي.

وعلى الرغم من أنهم يشكلون نسبة كبيرة من السكان، فإنهم يُعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية، ويواجهون تهميشًا في مجالات التعليم والاقتصاد والخدمات الاجتماعية. هذا الوضع يولد لديهم شعورًا دائمًا بالظلم وعدم الانتماء، ما يعزز لديهم الرغبة في التغيير، وفي الوقت ذاته يعيشون تحت قمع سياسي واقتصادي يحد من قدرتهم على التحرك بحرية.

التعقيدات النفسية والاجتماعية في إسرائيل تتجاوز الخلافات السطحية، فهي تعكس توازنات داخلية هشّة تعتمد على بقاء حكومة نتنياهو قادرة على احتواء الغضب الشعبي. لكن مع تزايد هذه الانقسامات، يبدو أنّ الصراع الداخلي قد أصبح أكثر خطورة من التهديدات الخارجية، حيث يواجه المجتمع الإسرائيلي ضغوطًا متزايدة قد تدفع به نحو الانهيار إن لم تُتخذ خطوات جادة لإعادة بناء التماسك الداخلي.

تساهم هذه الانقسامات في تعزيز التوترات الداخلية، حيث تعكس الفئات المختلفة تحديات متعددة تتراوح بين الخوف من التهديدات الأمنية، والرغبة في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي، ويعكس هذا التباين تنوع وجهات النظر حول السياسات الأمنية، وكيفية تأثيرها على الفئات المختلفة داخل المجتمع الإسرائيلي.

المستقبل القريب لإسرائيل يبدو أكثر تعقيدًا مما تظهره الطموحات الرسميّة، حيث إن تحقيق التوازن الداخلي يظلّ هدفًا بعيد المنال في ظل الانقسامات المتزايدة، والانهيارات المتتالية في نسيج المجتمع

الهُوية الوطنية في مواجهة الصراعات الثنائية

الصراعات على جبهتَي غزة ولبنان تعيد تشكيل الوعي الجماعي للإسرائيليين، فالصراع مع حماس في الجنوب ومع حزب الله في الشمال، يعزز تصور وجود إسرائيل كدولة محاصرة، تحتاج إلى قوة عسكرية مستمرة. هذه الحروب تؤكد على ضرورة حماية الهوية الوطنية عبر التصعيد المستمر.

الهوية الوطنية تتأثر بشكل مباشر بالصراعات، حيث يصبح الأمن الوطني مسألة مركزية في التصور الشعبي. وهذا التركيز على الأمن يعزز من دعم السياسات الحكومية، ولكنه في الوقت ذاته يترك المجتمع الإسرائيلي في حالة دائمة من التوتر والاستقطاب، ما يؤثر على قدرة الحكومة في تحقيق رؤية طويلة الأمد للسلام والاستقرار.

إن الحروب المستمرة تفرض عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على إسرائيل، حيث تُقدر التكلفة السنوية للعمليات العسكرية مع غزة بمليارات الدولارات، ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الداخلي. هذا الاستنزاف يؤثر على تكاليف المعيشة ويزيد من الركود الاقتصادي.

وهذه الضغوط الاقتصادية تعزز من المشاعر السلبية تجاه السياسات الحكومية، حيث يشعر المواطنون بأن الموارد المالية يجب أن تُستثمر في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة بدلاً من الصراعات العسكرية، وأن هذا الاستنزاف المالي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، ويزيد من الاستياء بين فئات المجتمع المختلفة.

إن المستقبل القريب لإسرائيل يبدو أكثر تعقيدًا مما تظهره الطموحات الرسميّة، حيث إن تحقيق التوازن الداخلي يظلّ هدفًا بعيد المنال في ظل الانقسامات المتزايدة، والانهيارات المتتالية في نسيج المجتمع.

إن قدرة الحكومة على إعادة بناء الثقة بين الشعب والسلطة تبدو ضعيفة أمام التصعيد المستمر، وتفشي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؛ فمع كل محاولة فاشلة لتحقيق الاستقرار، يقترب المشهد من انهيار شامل للمنظومة السياسية والأمنية التي كانت توصف سابقًا بأنها صُلبة.

في ظل هذا التوتر المتصاعد، تبدو نهاية الدولة التي طالما اعتُبرت قوية ومستقرة، وشيكةً، حيث يعكس الانهيار الداخلي بداية تآكل شامل قد يهدد بقاءها ذاته.