استقالة مفاجئة لأشرف زكي من نقابة المهن التمثيلية استعدادا لمجلس الشيوخ

أعلن الدكتور أشرف زكي استقالته المفاجئة من منصبه كنقيب للمهن التمثيلية، بعد سنوات من توليه المسؤولية النقابية وخدمة أعضاء الجمعية العمومية، في قرار أثار جدلا واسعا داخل الوسط الفني وفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل إدارة النقابة.

وبحسب ما أوضحه أحد أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية لمواقع محلية مصرية، فإن الفنان أشرف طلبة، السكرتير العام للنقابة، يتولى إدارة شؤونها مؤقتا، وذلك وفقًا للائحة الداخلية التي تنص على أن السكرتير العام يحل محل النقيب في حال خلو المنصب وعدم وجود نائب.

وبحسب موقع "القاهرة 24" فإن ترشيح زكي للتعيين في مجلس الشيوخ كان السبب الرئيسي وراء استقالته من منصبه النقابي.

وفي بيان رسمي قال زكي: "لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر"، موجهًا شكره للجمعية العمومية وأعضاء المجلس على دعمهم وثقتهم خلال فترة عمله".

مسيرة أشرف زكي الفنية

وُلد الدكتور أشرف زكي في 29 ديسمبر/كانون الأول 1960 بمحافظة القاهرة. التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، وتدرّج في مشواره الأكاديمي حتى حصل على درجة الدكتوراه في الفنون المسرحية، ليجمع بين الجانب الفني والعلمي في مسيرته.

بدأ مشواره في المسرح ممثلا ومخرجا، وقدّم عددا من العروض التي لاقت صدى جيدا. في الدراما التلفزيونية شارك في أعمال شهيرة مثل العائلة، ليالي الحلمية، يتربى في عزو، والقاهرة 2000. أما في السينما فظهر في أدوار قصيرة ولكنها مؤثرة ضمن أفلام مثل البيه البواب، عودة مواطن، وعسل أسود. إلى جانب التمثيل، قدّم العديد من التجارب الإخراجية على خشبة المسرح.

المناصب الإدارية والنقابية

عُرف أشرف زكي بدوره النقابي والإداري أكثر من كونه ممثلا. تولى منصب نقيب المهن التمثيلية أكثر من مرة، كان آخرها منذ 2019 وحتى إعلان استقالته في سبتمبر 2025. كما شغل منصب رئيس أكاديمية الفنون وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث أسهم في تطوير العملية التعليمية والفنية داخل المؤسسات الأكاديمية.

حظي زكي بتقدير واسع داخل الوسط الفني لما قدّمه من جهود في الدفاع عن حقوق الفنانين ورعاية مصالحهم، وسعيه لحل أزمات الأعضاء، خاصة في الجوانب الصحية والمعيشية.