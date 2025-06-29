"ذهب أيلول" يحصد الجائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

في إنجاز جديد للإنتاج الدرامي الأردني، توّج المسلسل الاجتماعي "ذهب أيلول" بالمركز الأول عن فئة الدراما التلفزيونية الاجتماعية ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي نُظِّم في العاصمة التونسية خلال عام 2025.

وقد نافس المسلسل ضمن واحدة من أضخم المسابقات التي شهدها المهرجان، حيث شارك أكثر من 299 عملا إذاعيا وتلفزيونيا من مختلف الدول العربية، ما يعكس أهمية هذا التتويج.

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واستلم الجائزة نيابة عن مجموعة المركز العربي الإعلامية يزيد مبارك، المدير الإداري في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وذلك خلال حفل ختامي كبير حضره عدد من أبرز الفنانين والإعلاميين وصنّاع الدراما العرب.

دراما إنسانية

يتناول "ذهب أيلول" قضايا إنسانية واجتماعية معاصرة تتخطى الطرح التقليدي للخير والشر، حيث يغوص في تعقيدات حياة الإنسان المعاصر، ويركّز بشكل خاص على معاناة اللاجئين الذين دفعتهم الحروب والنزاعات إلى مغادرة أوطانهم قسرا.

ويقدّم المسلسل صورة واقعية وعميقة لحالة الاغتراب والصراع الداخلي التي يعيشها هؤلاء، بالإضافة إلى العلاقات الاجتماعية المركّبة التي يواجهونها في مجتمعاتهم الجديدة.

طاقم فني عربي متنوّع

ضم المسلسل مجموعة من النجوم العرب، من بينهم مرح جبر، وعمار شلق، وعاكف نجم، وشكران مرتجى، ودانا جبر، وكذلك إيلي شالوحي، ونور صعب، ولونا بشارة، وميثم صالح، وحامد مرزوق، وعلي عليان، إلى جانب مشاركة مجموعة من الوجوه الشابة الأردنية والعربية.

يُعد هذا التتويج امتدادًا لمسيرة مجموعة المركز العربي الإعلامية، التي تأسست عام 1983، وتحولت إلى مؤسسة إنتاج متكاملة تصدّر المحتوى الدرامي إلى الشاشات العربية والعالمية.

يُذكر أن المجموعة سبق أن حصدت جائزة "الإيمي" العالمية عن مسلسل "الاجتياح"، إلى جانب إنتاجها لأعمال درامية شهيرة مثل "الحجّاج"، و"الأمين والمأمون"، و"نمر بن عدوان"، و"عودة أبو تايه".