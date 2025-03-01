باسم ياخور وتيم حسن وبسام كوسا.. نجوم يتصدرون الدراما السورية في رمضان 2025

تشهد الدراما السورية في موسم رمضان 2025 زخما وتنوعا لافتا، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأعمال التي تجمع بين القضايا الاجتماعية، والتشويق، وعالم الجريمة والقصص البوليسية، إلى جانب المسلسلات الكوميدية والتراثية. ويشارك في هذه الأعمال نخبة من نجوم الدراما السورية، إلى جانب وجوه شابة، وهذا يضفي على المشهد الدرامي لمسة من الحيوية والتجديد.

"نسمات أيلول".. دراما اجتماعية بنكهة كوميدية

يشارك مسلسل "نسمات أيلول" ضمن سباق الدراما السورية في رمضان 2025، حيث ينتمي إلى فئة المسلسلات الاجتماعية التي تتناول المشكلات الإنسانية في الريف، بأسلوب يمزج بين الطابع الإنساني والكوميديا الخفيفة.

المسلسل من تأليف علي معين صالح، وإخراج مشترك بين رشا شربتجي وشقيقها المخرج يزن هشام شربتجي، ويضم في بطولته نخبة من نجوم الدراما السورية، من بينهم صباح الجزائري، محمد حداقي، لين غزة، أسيمة يوسف، نادين تحسين بيك، وعلي صطوف.

وعبر حسابها على إنستغرام، كتبت رشا شربتجي عن المسلسل قائلة: "دائما، ورغم كل الظروف الصعبة، يبقى العمل والفن نافذة لنحكي من خلالها أفكار الناس وقصصهم، ونحن مستمرون في صناعة حكاية جديدة بعنوان (نسمات أيلول)".

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"سكرة الحب".. دراما إنسانية بصبغة رومانسية

يشارك مسلسل "سكرة الحب" ضمن الدراما السورية في رمضان 2025، بعد أن استقر صناع العمل على هذا العنوان بدلا من "سكرة الموت". تدور أحداث المسلسل حول صراعات العلاقات الإنسانية، والقصص العاطفية المتشابكة.

تم تصوير المسلسل بين سوريا ولبنان، وهو من تأليف بثينة عوض وإخراج مروان بركات، ويشارك في بطولته محمد الأحمد، هيا مرعشلي، رشا بلال، سارة أبي كنعان، ديمة الجندي، وجمال العلي.

"البطل".. دراما إنسانية

يقدم مسلسل "البطل"، من تأليف وبطولة بسام كوسا وإخراج الليث حجو، طرحا نفسيا واجتماعيا، حيث يضحي بطل القصة بحياته لإنقاذ مراهق من نيران مميتة، ليصبح رمزا في قريته، لكنه يواجه تحديا جديدا أمام أحد البلطجية.

يشارك في البطولة محمود نصر، نور علي، خالد شباط، نانسي خوري، وحسين عباس.

"صولو".. رحلة تحقيق الحلم

بعد تأجيل عرضه، تقرر عرض مسلسل "صولو" في رمضان 2025، حيث يتناول قصة فتاة تسعى لتحقيق حلمها في عالم الموسيقى رغم العقبات التي تواجهها.

المسلسل مستوحى من قصة ريم عثمان، من إخراج حازم زيدان، ويشارك في بطولته حسام تحسين بيك، مجد فضة، لمى بدور، وفايز قزق.

"تحت سابع أرض".. فساد وضابط خارج عن القانون

يجسد تيم حسن في مسلسل "تحت سابع أرض" شخصية ضابط يستغل سلطته بطرق فاسدة لتحقيق مكاسب شخصية، في عمل درامي يدور داخل عالم الجريمة ورجال الأعمال، ويعرض ضمن دراما رمضان 2025.

المسلسل من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته منى واصف، كاريس بشار، أنس طيارة، وتيسير إدريس. كما أعلن المطرب الشامي عبر منصة "إكس" عن أدائه لشارة المسلسل.

قريباً مشاركتي بشارة مسلسل #تحت_سابع_أرض من بطولة النجم #تيم_حسن والنجمة #كاريس_بشار وسيدة الشاشة السورية #منى_واصف واهم نجوم من بلادي 🤍🙏 العمل من كلماتي والحاني وتوزيع #اليان_دبس

عمل غير مألوف ومختلف جداً نشالله رح ينال اعجابكم 🙏#الشامي pic.twitter.com/f88aibFAam — Al Shami (@AlShamiMusic) February 6, 2025

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"قطع وريد".. جريمة غامضة في رمضان 2025

يتناول مسلسل "قطع وريد" جريمة قتل غامضة في قرية "المفرق" بدمشق، حيث يبدأ البحث عن القاتل بين أفراد عائلتين.

المسلسل من تأليف سعيد حناوي ومحمود إدريس، وإخراج تامر إسحاق، وبطولة باسم ياخور، شكران مرتجى، صفاء سلطان، عدنان أبو الشامات، وسلوم حداد.

"السبع ابن الجبل".. ملحمة درامية مشوّقة

يقدم مسلسل "السبع ابن الجبل" دراما فانتازية عن الصراع على السلطة والانتقام، في أجواء مشوّقة ومليئة بالمفاجآت.

المسلسل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج فادي سليم، وبطولة باسم ياخور، أمل عرفة، حلا رجب، وأمل بوشوشة.

"ثمن الخيانة".. جريمة تُغير مصير 3 أصدقاء

يتناول مسلسل "ثمن الخيانة" قصة 3 أصدقاء يتورطون في جريمة قتل بسبب خيانتهم لزوجاتهم، وخلال محاولتهم التستر عليها، يجدون أنفسهم في سلسلة من المصائب.

المسلسل من تأليف وإخراج نعيم الحمصي، وبطولة سعد مينة، رنا أبيض، عامر العلي، دانا جبر، وجمال العلي.

"بدم بارد".. لغز فتاة ميتة يغير حياة البطل

في أجواء من الغموض، تدور أحداث مسلسل "بدم بارد" حول رجل يلتقي بفتاة، ليكتشف لاحقا أنها قُتلت منذ سنوات، ما يدخله في صراعات غير متوقعة.

المسلسل من تأليف بسام جنيد، وإخراج عاطف كيوان، وبطولة أمل عرفة، وائل شرف، مازن معضم، ومرح جبر.

"روز".. هروب من ماض غامض

يقدم مسلسل "روز" قصة فتاة تُلاحقها عصابة مخدرات بعد مقتل والدها في ظروف غامضة، ما يدفعها للهرب والبحث عن الحقيقة.

المسلسل من تأليف وبطولة طلال مارديني، وإخراج عباس شرف، ويشارك فيه باسم ياخور، نادين تحسين بيك، يارا قاسم، يزن خليل، وجلال شموط.

"العهد".. صراعات في دمشق القديمة

في بيئة شامية أصيلة، تدور أحداث "العهد" بين عامي 1910 و1925، حيث يرصد النزاعات بين وجهاء الحارات في ظل المقاومة الشعبية ضد "الاحتلال" العثماني، وفق وصف المسلسل.

المسلسل من تأليف عدنان ديوب، وإخراج محمد زهير رجب، وبطولة روعة ياسين، رنا شميس، سعد مينة، فراس إبراهيم، وزين عطاف.

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"تحت الأرض: موسم حار".. صراع النفوذ في دمشق

تدور أحداث مسلسل "تحت الأرض: موسم حار" في دمشق عام 1900، حيث يشهد صراعات على النفوذ والقوة.

المسلسل من تأليف شادي دويعر وسلطان العودة، وإخراج مضر إبراهيم، وبطولة مكسيم خليل، فايز قزق، كارمن لبس، سامر المصري، وروزينا لاذقاني.

"ليالي روكسي".. كواليس أول فيلم سوري في ظل الاستعمار

يتناول مسلسل "ليالي روكسي" تحديات صناعة أول فيلم سينمائي سوري عام 1928، في ظل الاستعمار الفرنسي، مسلطا الضوء على دور الفن والثقافة في مواجهة الاحتلال.

المسلسل من كتابة ورشة أشرف عليها محمد عبد العزيز، وبطولة أيمن زيدان، دريد لحام، سلاف فواخرجي، وفاء موصللي، ومنى واصف.

مسلسلات كوميدية

"يا أنا يا هي".. كوميديا الجيران والصراع على المنزل

يدور مسلسل "يا أنا يا هي" حول مواجهة كوميدية بين ناديا (أمل عرفة) وسوزان (أمل دباس)، حيث تحاول الأخيرة بيع منزلها في دمشق، بينما تسعى جارتها السورية لإفشال الأمر، مما يخلق العديد من المفارقات الطريفة.

المسلسل من إخراج فادي وفائي، وبطولة أمل عرفة، أمل دباس، عاصم حواط، وفاء موصللي، وعلي كريم.

"ما اختلفنا 2".. كوميديا ساخرة وقضايا اجتماعية

يعود مسلسل "ما اختلفنا" بموسمه الثاني في رمضان 2025، ليستكمل طرح القضايا الاجتماعية والإنسانية بأسلوب الكوميديا الساخرة، من خلال حلقات منفصلة.

المسلسل من تأليف ممدوح حمادة وجمال شقير، وإخراج وائل أبو شعر، وبطولة محمد خير الجراح، باسم ياخور، ديمة الجندي، محمد حداقي، فادي صبيح، ونادين تحسين بيك.