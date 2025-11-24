محكمة الجنايات تفرج عن الممثلة الكويتية إلهام الفضالة دون ضمان

قرّرت محكمة الجنايات في الكويت، الاثنين، إخلاء سبيل الفنانة إلهام الفضالة من دون ضمان، مع تأجيل الجلسة المقبلة للنظر في قضيتها إلى 8 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد مثولها لدى المحكمة في تهم بـ"نشر أخبار كاذبة"، وفق ما أوردته صحف كويتية.

وفي الجلسة، نفت الفضالة تمامًا الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم تنشر أي معلومات مضللة أو تمس الأمن العام، في حين طالب محاميها بإخلاء سبيلها بأي ضمان تراه المحكمة مناسبا. وأشارت صحف محلية إلى أن الدفاع شدّد على التزام موكلته بحضور جميع الجلسات المقبلة.

وتستند القضية -بحسب ما نشرته الصحف الكويتية- إلى تسجيل صوتي قديم نُسب للفنانة، واعتبرت النيابة العامة أنه يتضمّن معلومات غير صحيحة. إلا أن مصادر قانونية أكدت أن الملف لا يزال قيد النظر وأن المحكمة لم تُصدر حكما نهائيا، مكتفية بتأجيل القضية لاستكمال مرافعات الطرفين.

ونفت مصادر مقربة من الفضالة، وكذلك محاميتها، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن تعرض الفنانة لوعكة صحية أو نقلها إلى المستشفى خلال فترة احتجازها، مؤكدة أن حالتها مستقرة، وأن كل ما نُشر بهذا الخصوص "غير صحيح".

كما أشارت تقارير كويتية إلى أن الفضالة عانت ضغوطًا نفسية خلال الأيام الماضية نتيجة تداول التسجيل وانتشار الشائعات، لكنها أكدت تمسّكها ببراءتها وثقتها في المسار القانوني.

وتُعد القضية من أكثر القضايا التي استقطبت اهتمام الجمهور في الكويت والخليج خلال الساعات الماضية، نظرًا لشهرة إلهام الفضالة وحجم التفاعل الكبير الذي صاحب مثولها لدى الجنايات. في حين أكدت الصحف المحلية أن الجلسة المقبلة في 8 ديسمبر/كانون الأول ستكون حاسمة في تحديد المسار النهائي للقضية.