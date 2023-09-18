أفلام عربية في أوسكار 2024.. ترشيحات رسمية من مصر والعراق وتونس والمغرب

وقع الاختيار على فيلم "فوي! فوي! فوي! " ليمثل مصر في النسخة 96 من جوائز الأوسكار، التي ستقام 10 مارس/آذار 2024، وذلك في مسابقة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

وجاء الإعلان عن اختيار الفيلم من الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح، أحد أعضاء لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار.

فيلم "فوي! فوي! فوي!" مستوحى من قصة حقيقية لعدد من الشباب المصري ادعى فقدان البصر للمشاركة في مسابقة رياضية دولية ومن ثم الهجرة خارج البلاد، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال الذي يقدم فيلمه الروائي الأول، ونجح الفنان محمد فراج في نقل حالة التوتر التي يعيشها البطل الذي يدعي أنه كفيف.

و"فوي فوي فوي" مصطلح إسباني يستخدم في رياضة كرة الجرس للمكفوفين التي استخدمت في سياق مشوق بالفيلم ضمن أحداث شديدة الإنسانية تناقش الهجرة غير النظامية.

الفيلم من إنتاج محمد حفظي ويشارك في بطولته كل من نيللي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي ولبنى ونس.

"كذب أبيض" من المغرب

من جانب آخر، رشح المركز السينمائي المغربي فيلم "كذب أبيض" للمخرجة أسماء المدير وهو إنتاج مشترك مع قناة الجزيرة الوثائقية، للمنافسة على جائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية في الأوسكار.

وأوضح المركز أن اختيار الفيلم جاء بإجماع الآراء من قبل اللجنة التي تضم سبعة من الأسماء البارزة في مجال السينما، وتترأسها المخرجة نرجس نجار.

وفيلم "كذب أبيض" عرض ضمن قسم "نظرة ما" في الدورة الماضية لمهرجان كان السينمائي، بجانب مشاركته في العديد من الفعاليات الدولية.

"جنائن معلقة" من العراق

وكانت دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة العراقية قد وقع اختيارها على فيلم "جنائن معلقة"، لتمثيل العراق في الأوسكار لأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

وجاء في البيان الذي أصدرته دائرة السينما والمسرح، أن الترشيح جاء بعد نجاح الفيلم في المهرجانات العربية والدولية وحصوله على عدد من الجوائز، ومنها جائزة "اليسر الذهبي" لأفضل فيلم روائي طويل في الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية.

فيلم "جنائن معلقة" أخرجه أحمد ياسين الدراجي وقام ببطولته جواد الشكرجي ووسام ضياء، ويقدم تجربة سينمائية شديدة العذوبة من خلال شقيقين يعملان في جمع المعادن والبلاستيك من مكب النفايات الشهير باسم جنائن بابل المعلقة، ويعثر أحدهما على دمية في مكب نفايات الجيش الأميركي، ويصر على الاحتفاظ بها مما يهدد علاقته بشقيقه، ويشتعل الصراع.

"بنات ألفة" من تونس

وفي الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، رشح المركز الوطني للسينما والصورة في تونس فيلم "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية لتمثيل تونس على نفس الجائزة، وجاء في حيثيات اختيار الفيلم كونه يتوافق مع جميع المعايير المناسبة لقواعد الترشح التي نشرتها أكاديمية الأوسكار، وبذلك تنافس كوثر بن هنية على الجائزة التي رشحت لها من قبل بفيلمها "الرجل الذي باع ظهره".

فيلم "بنات ألفة" مستوحى من قصة حقيقية حيث تجمع كوثر بن هنية بين أسلوب الوثائقي والدراما في تجربتها، فتقدم شخصية "ألفة" وهى أم لديها 4 بنات، لكل منهن قصة مختلفة، والفيلم من بطولة الممثلة التونسية هند صبري.