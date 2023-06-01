"علمني درسا في العطاء".. أحمد أمين يتنازل عن جائزة "أفضل ممثل كوميدي" لطه الدسوقي

تنازل الفنان المصري أحمد أمين عن جائزة "أفضل ممثل كوميدي في رمضان" للممثل الشاب طه الدسوقي، التي حصل عليها ضمن قائمة الفائزين بالنسخة الأولى من "مسابقة جوائز المسلسلات والإعلانات الرمضانية" التي أطلقتها إدارة المنصة الإبداعية "كريتيف ساميت" (Creative Summit) بعد منافسة قوية خلال الماراثون الرمضاني لعام 2023.

وأوضح أمين سبب تنازله عن الجائزة، عبر منشور في صفحته الرسمية على فيسبوك، بقوله: "عندما تنازل طه الدسوقي عن جائزته للممثل الجميل عمر شريف، شعرت أنني أريد أن أشكره بأي طريقة لأنه علمي درسا في العطاء.. ووجدت أن جائزة أحسن ممثل كوميدي في رمضان تليق كهدية له (طه الدسوقي)، لأنني بالفعل أراه أحسن ممثل كوميدي في الموسم الفائت".

جاء تنازل أحمد أمين عن الجائزة، بعد تنازل الفنان طه دسوقي بدوره عن جائزة أفضل ممثل صاعد للطفل عمر شريف بطل مسلسل "تحت الوصاية"، إذ أعلن أنه قام بالتصويت لصالح الطفل عمر شريف في المسابقة، بسبب شدة إعجابه بدوره في مسلسل "تحت الوصاية" ثم أهدى له الجائزة، مما جعل الطفل الفنان ينهار باكيا، ويسجد لله على أرضية المسرح.

وتم الإعلان عن جوائز النسخة الأولى من "مسابقة جوائز المسلسلات والإعلانات الرمضانية" الثلاثاء الماضي، وحضر الحفل عدد من الفنانين في مقدمتهم منى زكي والمخرج محمد سامي، ودينا الشربيني، وآية سماحة، وجيهان الشماشرجي، وركين سعد، وياسمين رئيس، وأحمد داوود.