الاحتلال يجبر مواطنين على الخروج من منازلهم بمدينة حمد في خان يونس

بثت شاشة الجزيرة مشاهد فيديو لأسر نازحين مع أطفالهم يخرجون على أرجلهم من مدينة حمد غربي خان يونس ويبحثون عن مكان آمن يؤويهم، بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على المغادرة.

وقال أحدهم إنهم مروا بظروف صعبة للغاية بعد أن أمرتهم طائرات الاحتلال عبر مكبرات الصوت بالخروج من منازلهم، وأضاف "رغم استجابتنا لأوامرهم فإن بعض المواطنين تعرضوا للضرب بالنار وبعضهم اعتقل وما يزال آخرون محاصرين داخل المدينة".

وقال أيضا إنه نزح مع عائلته إلى 4مناطق، وهو الآن ليس لديه مكان يؤويه، مشيرا إلى أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.