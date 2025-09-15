وفاة 8 حوامل بمستشفى مغربي تثير غضبا عارما والمنصات تتفاعل

سادت حالة من الغضب والاستياء على منصات التواصل المغربية بعد تداول أخبار عن وفاة 8 نساء حوامل في قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أغادير.

وشهدت أغادير (جنوب المغرب) تنظيم وقفات احتجاجية حاشدة أمام مستشفى الحسن الثاني، الذي أطلقوا عليه "مستشفى الموت"، تعبيرا عن الغضب الشعبي إزاء ما وصفوه بتردي الأوضاع الصحية داخل المؤسسة.

ووفق المحتجين، فإن المستشفى يعاني نقصا في الكوادر الطبية والأجهزة الأساسية، مؤكدين أن الوضع الصحي بالمنطقة "بات لا يُحتمل، ويحتاج إلى تدخل عاجل من وزارة الصحة".

كما طالبوا بتحسين ظروف الاستقبال وتوفير التجهيزات والكوادر الطبية.

وتأسس مستشفى الحسن الثاني في أغادير عام 1967، ولا يزال يحتفظ بنفس بنيته التحتية وطاقته الاستيعابية الأصلية منذ إنشائه، في حين زاد عدد الكوادر الطبية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للمرضى.

ويؤدي مستشفى الحسن الثاني -حسب الجهات الرسمية- وظائف متعددة، إذ يعمل في الوقت نفسه مركزا صحيا ومستشفى إقليميا وجامعيا.

تعليقات كثيرة

ورصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2025/9/15)- جانبا من التعليقات على مواقع التواصل على ضوء مقاطع الاحتجاجات بمدينة أغادير المغربية.

ومن بين تلك التعليقات، تطرق هشام أبو نعمة في تغريدته إلى معاناة القطاع الصحي في المغرب، لكنه طالب في الوقت نفسه بالصبر والعمل والثقة بالكفاءات المغربية.

وفي إشارة إلى حجم الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع، قال أبو نعمة "حاليا يتم تشييد مستشفيات بمعايير معتمدة، وهناك نية من جهة الأطر (الكوادر) الصحية وأساتذة التعليم العالي لتحسين الوضع".

بدوره، اعتبر الحسين الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية من ضمن الحقوق المحفوظة دستوريا للمطالبة بتحسين الأوضاع الصحية داخل مستشفى الحسن الثاني.

وقال الحسين "يجب الاستماع إلى حناجر المحتجين، كما يجب بذل جميع الجهود من أجل حل المشاكل التي تتخبط فيها المستشفيات العمومية".

أما لمياء فقد أبدت أسفها الشديد على ما آلت إليه أوضاع القطاع الصحي في المغرب، وكتبت في تغريدتها "لأننا وطنيون ونحب بلدنا، نقول إنه عيب وعار على دولة بحجم المغرب أن يكون قطاعها الصحي بهذا السوء".

إعلان

وتساءلت "أين وزارة الصحة من عملها وواجبها؟".

كما سلط خالد الضوء على الوضع في أغادير، إذ قال "الصحافة تصرخ، الناس خارجة، الساكنة تصرح"، ثم تساءل "هل وزير الصحة ومندوب الوزارة في إجازة؟".

يشار إلى أن لمياء الشاكري، المديرة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمنطقة، أقرت -في لقاء صحفي- بوجود تحديات ونقائص يعاني منها مستشفى الحسن الثاني بأغادير.

وقدمت الشاكري تعازيها لعائلات المتوفيات في قسم الولادة بالمستشفى، وأعلنت تشكيل لجنة مركزية لدراسة أسباب هذه الوفيات بدقة.

وأكدت إطلاق مشروع لتأهيل وتوسعة مستشفى الحسن الثاني بقيمة نحو 54 مليون دولار، على أن تبدأ الأشغال خلال الأيام القليلة المقبلة.