مسار الأحداث "مسار الأحداث".. ما عراقيل التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران؟

تناولت حلقة (2026/2/21) من برنامج “مسار الأحداث” مساعي التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه أن يبعد شبح المواجهة العسكرية الواسعة عن مياه الخليج وعامة منطقة الشرق الأوسط.

اقرأ المزيد

وتطرقت الحلقة أيضا إلى مواقف وتصريحات تصدر بين حين وآخر عن المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، ومن بينها ما نُقل عن مسؤول أمريكي -وصفه موقع أكسيوس الإخباري بالمطّلع- من أن إدارة الرئيس دونالد ترمب مستعدة لقبول مقترح بتخصيب إيران لليورانيوم رمزيا. تقديم: إلسي أبي عاصي

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة