شاهد.. الإصابة المروعة لموسيالا نجم بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

تعرض جمال موسيالا نجم فريق بايرن ميونخ إلى كسر في عظمة الشظية خلال مباراة فريقه مع باريس سان جيرمان بربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يغيب موسيالا عن الملاعب لمدة تصل إلى 5 أشهر، رغم أن التوقعات قبل العملية الجراحية تبدو متضاربة، بالإضافة إلى تأثر أربطة كاحله أيضا.

وعاد النادي البافاري إلى معسكره الرئيسي في أورلاندو بعد خروجه من مونديال الأندية وسيستقل طائرة تعيده إلى ألمانيا في وقت لاحق من يوم الأحد، ومن المتوقع أن يسافر موسيالا مع بعثة الفريق، لكنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من جانب الفريق البافاري بشأن ذلك.

وأصيب موسيالا بالتواء شديد في ساقه أثناء محاولته الاستحواذ على الكرة أمام جيانلويجي دوناروما حارس سان جيرمان وويليان باتشو، مدافع الفريق الفرنسي.