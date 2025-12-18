اليابان تجبر آبل على فتح متجر التطبيقات وتضرب إيراداته

أفادت شركة آبل بأنها ستسمح بوجود متاجر تطبيقات بديلة على نظام (iOS) في اليابان، إلى جانب إتاحة خيار للمطورين لمعالجة مدفوعات السلع والخدمات الرقمية خارج نظام الشراء داخل التطبيقات التابع لها.

وتأتي هذه الخطوة التزاما بقانون المنافسة في برمجيات الهواتف المحمولة الياباني (Mobile Software Competition Act – MSCA)، الذي بدأ سريانه مؤخرا.

وشددت الشركة على أن هذه التعديلات لا تمثل تغييرا طوعيا في نهجها، وإنما جاءت استجابة لمتطلبات تنظيمية تهدف إلى تعزيز المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية في سوق التطبيقات الرقمية.

ويمثل القرار تحديا جديدا لإيرادات متجر تطبيقات آبل في أحد أهم أسواقها، وذلك بعد خطوات مشابهة اضطرت الشركة لاتخاذها داخل الاتحاد الأوروبي امتثالا لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي فرض السماح بمتاجر تطبيقات بديلة وإجراء تعديلات على سياساتها.

أما في الولايات المتحدة، فقد أجبرت آبل سابقا على تعديل نظام المدفوعات داخل التطبيقات بقرار قضائي، على خلفية الدعوى التي رفعتها شركة "إيبك غيمز" (Epic Games)، مطورة لعبة "فورتنايت" (Fortnite).

ورغم أن المحكمة لم تعتبر آبل شركة احتكارية، فإنها ألزمتها بإتاحة خيار الدفع خارج منظومتها، في وقت لا تزال فيه بعض تفاصيل تنفيذ الحكم محل نقاش قانوني بعد إلغاء جزئي لقرار سابق عبر الاستئناف.

وكعادتها، حذرت آبل، في بيانها، من أن السماح بمتاجر تطبيقات بديلة وأنظمة دفع خارجية قد يترتب عليه "ارتفاع مخاطر البرمجيات الخبيثة وعمليات الاحتيال والنصب، إضافة إلى تهديد الخصوصية والأمن".

ولمعالجة هذه المخاوف، أوضحت الشركة أنها تعاونت مع الجهات التنظيمية في اليابان لتطبيق نظام ترخيص إلزامي لمتاجر التطبيقات، يعرف باسم "التوثيق التقني" (Notarization)، ويهدف إلى حماية المستخدمين، ولا سيما الأطفال، من المحتوى غير الملائم والممارسات الاحتيالية.

ويرى محللون أن تبني آبل لهذا النظام يعكس أن حلولا تقنية توازن بين الانفتاح والحماية كانت متاحة منذ البداية، رغم إصرار الشركة سابقا على نموذجها المغلق.

وعلى غرار التجربة الأوروبية، اعتمدت آبل في اليابان هيكل رسوم معقدا يسعى إلى تقليص الخسائر المحتملة في إيرادات متجر التطبيقات، مع الالتزام الشكلي بمتطلبات القوانين الجديدة.

من جهته، وجّه الرئيس التنفيذي لشركة (Epic Games)، تيم سويني، انتقادات حادة لهذه الخطوة، مؤكدا أن لعبة (Fortnite) لن تعود إلى نظام (iOS) في اليابان بسبب فرض آبل رسوما تبلغ 21% على عمليات الشراء التي تتم عبر جهات خارجية.

وقال سويني، في منشور على منصة "إكس"، إن آبل "تختار مرة أخرى عرقلة المنافسة بدلا من فتح نظامها بشكل فعلي"، معتبرا أن ما يجري يمثل "استخفافا بحكومة اليابان وشعبها".

وقارن سويني موقف آبل بممارسات شركات أخرى، مثل مايكروسوفت، متسائلا عن ردود الفعل المحتملة لو فرضت الأخيرة على جميع الألعاب القادمة من متاجر منافسة إبلاغها بكل عملية بيع، مشيرا إلى أن هذا هو النموذج الذي تعتزم آبل تطبيقه في اليابان.

وفي السياق نفسه، أوضحت آبل أن المطورين الراغبين في الاستفادة من الخيارات الجديدة سيكونون ملزمين بالموافقة على أحدث نسخة من اتفاقية برنامج مطوري آبل، على أن يكون ذلك في موعد أقصاه 17 مارس/آذار 2026.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط التنظيمية عالميا على شركات التكنولوجيا الكبرى، مع تزايد الدعوات إلى فتح أنظمتها أمام المنافسة ومنح المطورين والمستخدمين خيارات أوسع في مجالي الدفع والتوزيع.