أكثر من 60% من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي

أظهرت دراسة حديثة أن ما يقرب من 5 مليارات شخص، أي ما يزيد على 60% من سكان العالم، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 3.7% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لحسابات شركة الاستشارات الرقمية "كيبيوس" في تقريرها الربع سنوي الأخير.

وبات عدد مستخدمي الشبكات الاجتماعية يناهز عدد مستخدمي الإنترنت البالغ 5.19 مليارات شخص والذي يشكّل 64.5% من سكان العالم.

وثمة تفاوت كبير بين مناطق العالم، إذ يستخدم شخص واحد فقط من كل 11 شخصا في شرق أفريقيا ووسطها وسائل التواصل الاجتماعي.

أما في الهند، التي أصبحت رسميا هذا العام أكبر بلد في العالم من ناحية عدد السكان، فالنسبة تلامس واحدًا من كل 3 أشخاص.

كذلك أظهرت الدراسة ازديادا في مقدار الوقت الذي يمضيه المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي بمعدل دقيقتين، ليصبح ساعتين و26 دقيقة يوميا.

فوارق كبيرة

هنا أيضا، تسجَّل فوارق كبيرة، إذ يمضي البرازيليون ما معدله 3 ساعات و49 دقيقة يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يمضي اليابانيون أقل من ساعة.

ولكل مستخدم في المعدل حسابات على 7 شبكات اجتماعية.

و4 من التطبيقات المفضلة لدى المستخدمين عالميا مملوكة لشبكة ميتا، وهي واتساب وإنستغرام وفيسبوك ومسنجر.

أما الصين فتشكل منشأ 3 من التطبيقات الأكثر انتشارًا في العالم، وهي "وي تشات" و"تيك توك" و"دويين" (نسخة تيك توك الخاصة بالمستخدمين في الصين).

كما تضم قائمة المنصات الاجتماعية الأكثر رواجًا تويتر وتليغرام.