مباشر.. مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي.. لحظة بلحظة

تغطية مباشرة لمباراة النصر ضد الشباب ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن

يحتضن ملعب أس إتش جي أرينا المواجهة التي تنطلق الساعة التاسعة (21:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب

thmanyah 1

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

يحتل النصر صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 79 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الهلال.

واستغل الهلال خسارة النصر أمام القادسية (1-3) في المرحلة الـ31 وفاز بمباراته المؤجلة مع الخليج (2-1) ليقلص الفارق مع "العالمي" إلى نقطتين أعادتاه بقوة إلى سباق المنافسة على اللقب.

في المقابل، يدخل الشباب هذه المواجهة وهو يحتل المركز الـ13 برصيد 32 نقطة ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للعودة إلى سكة الانتصارات.