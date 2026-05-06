مباشر: بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

يستعد بايرن ميونخ الألماني لاستقبال ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في مواجهة نارية تجمع الفريقين على أرضية ملعب "أليانز أرينا"، لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة (التاسعة مساء بتوقيت ميونخ، السابعة مساء بتوقيت غرينتش).

ويدخل النادي الباريسي اللقاء متسلحًا بأفضلية ذهاب العاصمة الفرنسية، بعد فوزه في مباراة درامية انتهت بنتيجة (5-4). وكان حامل اللقب قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة (3-2)، قبل أن تشهد الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني إثارة بالغة بتسجيل كل فريق لهدفين، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لباريس حافظ به على آماله في العبور.

وفي الطرف الآخر من المربع الذهبي، حجز أرسنال الإنجليزي مقعده في المباراة النهائية، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة (1-0) مساء الثلاثاء، ليتأهل بمجموع المباراتين (2-1).

