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مباشر.. إعلان هوية الدول المضيفة لبطولتي كأس العالم 2030 و2034
فيفا أعلن أن الملف السعودي حصل على تقييم 419.8 من 500 نقطة (مواقع التواصل)
11/12/2024
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آخر تحديث: 11/12/2024
17:11 (بتوقيت مكة المكرمة)
تغطية مباشرة للإعلان عن هوية الدول المضيفة لبطولتي كأس العالم 2030 و2034.
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