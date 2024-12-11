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مباشر.. إعلان هوية الدول المضيفة لبطولتي كأس العالم 2030 و2034

مونديال 2034 في السعودية منصة اكس - @saudiFF
فيفا أعلن أن الملف السعودي حصل على تقييم 419.8 من 500 نقطة (مواقع التواصل)
11/12/2024-|آخر تحديث: 11/12/202417:11 (بتوقيت مكة المكرمة)

تغطية مباشرة للإعلان عن هوية الدول المضيفة لبطولتي كأس العالم 2030 و2034.