قطر تكشف عن أبرز أرقام ومكاسب كأس العالم 2022

كشف ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، عن أن العائدات الاقتصادية المنتظر أن تحصل عليها دولة قطر من تنظيم المونديال ستصل إلى 17 مليار دولار.

وقال الخاطر -في تصريح له- إن قطر ستجني عائدات في أثناء البطولة وبعدها، ومنها زيادة عدد السائحين، وهو من أهم المعايير التي وضعت لدراسة العائد المادي، مبينا أن المونديال سيتابعه ما بين 3 إلى 4 مليارات نسمة حول العالم، مما يعزز أن تكون قطر وجهة سياحية عقب البطولة.

وأضاف أن "المتابعة لن تقتصر على المباريات فقط، لكن سيتم التركيز على الدولة والأماكن السياحية والترفيهية؛ وكافة الدول التي استضافت البطولة استفادت من زيادة السياحة، مثل البرازيل وروسيا".

وبشأن التذاكر، أوضح الخاطر أن هناك إقبالا كبيرا عليها، إذ إن عدد التذاكر هو 3.1 ملايين تذكرة، في حين تقدم لشرائها أكثر من 80 مليونا، ويبقى نحو 35% من التذاكر، وجزء كبير منها يتجه للمباريات الكبيرة، وستظل التذاكر متاحة على مدار البطولة، كما أن تطبيق التذاكر الرقمية يسهل عملية شرائها أو بيعها.

وقال الخاطر إنه يتوقع حضور نحو مليون نسمة خلال البطولة، مؤكدا أن السكن متوفر على منصة الإقامة بشتى أنواعه المختلفة والمدعومة من الدولة ويبدأ من 80 دولارا.

وتابع "القطاع الخاص أيضا يوفر وحدات سكنية، وله الحق في تحديد السعر الذي يراه مناسبا، وهناك تراوح في أسعار السكن بما يناسب الجميع عبر المنصة الرسمية".

وعن عدد الإعلاميين المتوقع حضورهم، قال الخاطر إن عدد الإعلاميين المعتمدين للبطولة يصل إلى 12 ألف إعلامي وفني ومصور.

واختتم الرئيس التنفيذي لكأس العالم بقوله "بعض الإعلاميين غير المعتمدين سيحضرون المونديال لتغطية الفعاليات المحيطة به والدولة المستضيفة، إضافة إلى الحضور الكبير للمؤثرين عبر السوشال ميديا".