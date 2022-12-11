شهدت مختلف المناطق في قطر احتفالات واسعة وخروج المئات من المشجعين للتعبير عن فرحتهم بفوز منتخب المغرب على البرتغال 1-صفر، وتأهله التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

ورددت الجماهير هتافات الفرح والنصر من أمام ملعب "الثمامة" الذي استضاف المباراة.

كما جابت سيارات تحمل الأعلام المغربية شوارع العاصمة الدوحة.

وتزينت أبراج الجابر بمدينة لوسيل بعلم المغرب وعبارة "مغربنا يا فخر العرب" عقب نهاية المباراة أمام البرتغال.

وشهدت مناطق سوق واقف ودرب لوسيل وكتارا احتفالات كبيرة بفوز المنتخب المغربي.

وتجمع المئات من المشجعين أمام مقر إقامة منتخب المغرب لاستقبال اللاعبين وتقاسم فرحة التأهل معهم.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والأفريقية بعد تأهله إلى نصف نهائي المونديال. وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.

ويلتقي المغرب في المربع الذهبي، الأربعاء المقبل، المنتصر من لقاء حاملة اللقب فرنسا ونظيرتها إنجلترا.