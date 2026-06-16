"لا داعي للتفكير".. كواليس الاتفاق السريع الذي قاد رونار لتدريب تونس

من المنتظر أن يصل المدرب الجديد للمنتخب التونسي إيرفي رونار إلى المكسيك مساء اليوم الثلاثاء لتولي قيادة نسور قرطاج خلفا للمدرب المقال صبري اللموشي. تبديل مفاجئ في الجهاز الفني لتونس أبرز تحديات جديدة للفني الفرنسي الذي لم يستطع رفضها خلال ساعات قليلة من المفاوضات مع الاتحاد التونسي لكرة القدم ليلة الاثنين.

أول مصافحة وأول تدريب

قادما من العاصمة السنغالية داكار، حط إيرفي رونار بمطار باريس صباح الثلاثاء قبل أن يتوجه إلى مونتيري في المكسيك، لتولي المقاليد الفنية لنسور قرطاج خلفا للمدرب صبري اللموشي، الذي خلفه فعلا في عام 2014 على دكة منتخب كوت ديفوار.

وأمام ضيق الوقت الذي يفصل النسور عن مواجهة اليابان صباح الأحد 21 يونيو/حزيران، سيكون إيرفي رونار في سباق قياسي للعثور على أفكار مناسبة وخطط فعالة لتفادي خيبة مباراة السويد.

ينتظر أن يجتمع الفني الفرنسي مع أعضاء الاتحاد التونسي لكرة القدم ثم باللاعبين في حصة تعارف موجزة في النزل قبل الدخول في أول حصة تدريب تحضيرا لمباراة اليابان.

كما سيعقد رونار مؤتمرا صحفيا قصيرا لدى وصوله لمونتيري حسب ما أكده لنا المكتب الإعلامي للاتحاد التونسي.

عقد قصير في انتظار المصير

وبعد مفاوضات ليلية بين الاتحاد التونسي لكرة القدم وإيرفي رونار، اتفق الطرفان على عقد قصير المدى يرتبط أساسا بالمشاركة المونديالية للنسور، قبل إعادة طرح المفاوضات من جديد بعد كأس العالم.

وسيحصل الفني الفرنسي على راتب شهري يقدر بـ30 ألف يورو (نحو 32400 دولار)، إضافة إلى حوافز ترتيبية أخرى تتمثل في منحة قيمتها 100 ألف يورو (نحو 108 آلاف دولار) إذا أنهت تونس مرحلة المجموعات في المركز الأول، و75 ألف يورو (نحو 81 ألف دولار) إذا وصلت للمركز الثاني، و65 ألف يورو (نحو 70 ألف دولار) إذا أكملت المشاركة في المركز الثالث والذي قد يمنح تونس فرصة التأهل لمرحلة خروج المغلوب.

لا داعي للتفكير…

وقد اكتفى الفني الفرنسي صباح الاثنين عندما حط بمطار باريس بتصريح مقتضب لقناة "آر إم سي" الفرنسية حول موافقته على تدريب تونس قائلا: "لا داعي للتفكير…" ويقصد بذلك أن الوقت لا يسمح لإطالة المفاوضات ووضع الشروط والطلبات. وهذا ما قد يفسر السرعة الكبيرة في إتمام التعاقد بين الطرفين.

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وبذلك، يخوض هيرفي رونار كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، ولكن بألوان مختلفة، بعدما قاد منتخب المغرب في مونديال روسيا 2018، ثم المنتخب السعودي الذي صنع معه مفاجأة مدوية أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022، قبل أن يغادر منصبه قبل شهرين فقط من البطولة الحالية.