رياضة|كأس العالم 2026|المكسيك

"لا داعي للتفكير".. كواليس الاتفاق السريع الذي قاد رونار لتدريب تونس

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(FILES) Saudi Arabia's French head coach Herve Renard reacts during the FIFA Arab Cup 2025 semi-final football match between Saudi Arabia and Jordan at the Al-Bayt Stadium in Al-Khor on December 15, 2025.
إيرفي رونار مدرب منتخب تونس في مونديال 2026 (الفرنسية)
Published On 16/6/2026

من المنتظر أن يصل المدرب الجديد للمنتخب التونسي إيرفي رونار إلى المكسيك مساء اليوم الثلاثاء لتولي قيادة نسور قرطاج خلفا للمدرب المقال صبري اللموشي. تبديل مفاجئ في الجهاز الفني لتونس أبرز تحديات جديدة للفني الفرنسي الذي لم يستطع رفضها خلال ساعات قليلة من المفاوضات مع الاتحاد التونسي لكرة القدم ليلة الاثنين.

أول مصافحة وأول تدريب

قادما من العاصمة السنغالية داكار، حط إيرفي رونار بمطار باريس صباح الثلاثاء قبل أن يتوجه إلى مونتيري في المكسيك، لتولي المقاليد الفنية لنسور قرطاج خلفا للمدرب صبري اللموشي، الذي خلفه فعلا في عام 2014 على دكة منتخب كوت ديفوار.

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وأمام ضيق الوقت الذي يفصل النسور عن مواجهة اليابان صباح الأحد 21 يونيو/حزيران، سيكون إيرفي رونار في سباق قياسي للعثور على أفكار مناسبة وخطط فعالة لتفادي خيبة مباراة السويد.

ينتظر أن يجتمع الفني الفرنسي مع أعضاء الاتحاد التونسي لكرة القدم ثم باللاعبين في حصة تعارف موجزة في النزل قبل الدخول في أول حصة تدريب تحضيرا لمباراة اليابان.

كما سيعقد رونار مؤتمرا صحفيا قصيرا لدى وصوله لمونتيري حسب ما أكده لنا المكتب الإعلامي للاتحاد التونسي.

Tunisia players gather together during a World Cup Soccer training session in Santiago, near Monterrey, Mexico, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Addison Simmons)
تدريب منتخب تونس يوم الإثنين بغياب اللموشي (أسوشيتد برس)

عقد قصير في انتظار المصير

وبعد مفاوضات ليلية بين الاتحاد التونسي لكرة القدم وإيرفي رونار، اتفق الطرفان على عقد قصير المدى يرتبط أساسا بالمشاركة المونديالية للنسور، قبل إعادة طرح المفاوضات من جديد بعد كأس العالم.

وسيحصل الفني الفرنسي على راتب شهري يقدر بـ30 ألف يورو (نحو 32400 دولار)، إضافة إلى حوافز ترتيبية أخرى تتمثل في منحة قيمتها 100 ألف يورو (نحو 108 آلاف دولار) إذا أنهت تونس مرحلة المجموعات في المركز الأول، و75 ألف يورو (نحو 81 ألف دولار) إذا وصلت للمركز الثاني، و65 ألف يورو (نحو 70 ألف دولار) إذا أكملت المشاركة في المركز الثالث والذي قد يمنح تونس فرصة التأهل لمرحلة خروج المغلوب.

(FILES) France's coach Herve Renard looks on in the women's group A football match between France and Canada during the Paris 2024 Olympic Games at the Geoffroy-Guichard Stadium in Saint-Etienne on July 28, 2024.
إرفي رونار، المدرب الجديد منتخب تونس (الفرنسية)

لا داعي للتفكير…

وقد اكتفى الفني الفرنسي صباح الاثنين عندما حط بمطار باريس بتصريح مقتضب لقناة "آر إم سي" الفرنسية حول موافقته على تدريب تونس قائلا: "لا داعي للتفكير…" ويقصد بذلك أن الوقت لا يسمح لإطالة المفاوضات ووضع الشروط والطلبات. وهذا ما قد يفسر السرعة الكبيرة في إتمام التعاقد بين الطرفين.

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وبذلك، يخوض هيرفي رونار كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، ولكن بألوان مختلفة، بعدما قاد منتخب المغرب في مونديال روسيا 2018، ثم المنتخب السعودي الذي صنع معه مفاجأة مدوية أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022، قبل أن يغادر منصبه قبل شهرين فقط من البطولة الحالية.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الفرنسية

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