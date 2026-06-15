لغز الدقائق الضائعة.. لماذا تأخر انطلاق معظم مباريات كأس العالم؟

لاحظ متابعو بطولة كأس العالم 2026 التي انطلقت يوم الخميس الماضي، أن معظم المباريات بدأت متأخرة لعدة دقائق عن موعدها المحدد.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) أن مباراة الافتتاح التي جمعت بين المكسيك وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى المواجهات السبع التالية، انطلقت صافرة بدايتها بمتوسط تأخير بلغ 3 دقائق.

وأوضحت أن بداية مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا تأخرت 6 دقائق، وكذلك مباراة قطر وسويسرا بواقع 4 دقائق و53 ثانية، فيما طال تأخير مدته 4 دقائق و27 ثانية موعد انطلاق مباراة البرازيل والمغرب، وأيضا هايتي واسكتلندا (دقيقتان و42 ثانية).

دقائق ضائعة

وعلى سبيل المثال، كان من المفترض أن يدخل لاعبو اسكتلندا وهايتي إلى أرض الملعب قبل 8 دقائق و40 ثانية من ركلة البداية، وهو ما لم يحدث في النهاية إلا متأخرا بدقيقة و30 ثانية عن موعده.

وعلّقت شبكة "آر إم سي سبورت" (rmcsport) الفرنسية على هذه الحالة بالقول "بعد 4 أيام من انطلاق كأس العالم 2026، يلاحظ أنه نادرا ما تبدأ المباراة في الوقت المحدد تماما".

وأضافت وفق رأيها "رغم أن هذا التأخير قد يبدو هامشيا، إلا أنه يعد غريبا جدا بالنظر إلى التنظيم الدقيق للغاية لحدث بقيمة كأس العالم. فالبروتوكول بأكمله مضبوط بالثانية لا سيما لتمكين القنوات التلفزيونية صاحبة الحقوق من ضبط فواصلها الإعلانية".

سبب تأخر مباريات كأس العالم

ويعود السبب في تأخير انطلاق هذه المباريات إلى تأخر دخول اللاعبين إلى أرض الملعب، بالإضافة إلى البروتوكول الجديد المتعلق بعزف النشيد الوطني للمنتخبات المشاركة في المونديال.

ويتجمع جميع لاعبي المنتخبين المعنيين بالمباراة في وسط الملعب لترديد النشيد الوطني وبعد انتهائه تتم المصافحة بين الفريقين قبل خروج اللاعبين الاحتياطيين، وهو أمر يستغرق وقتا أطول مما كان عليه الحال في السابق.

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وتتوجب الإشارة أيضا إلى أن مباريات الدول الثلاث المستضيفة (المكسيك وجنوب أفريقيا، كندا والبوسنة والهرسك، الولايات المتحدة وباراغواي) سبقتها مراسم حفل افتتاح خاصة بكل منها.

وتابعت الشبكة الفرنسية "هذه الثواني الصغيرة الضائعة في مراحل مختلفة ما قبل المباريات تتحول في النهاية إلى دقائق عند إطلاق صافرة البداية الأولى للمواجهات".

في المقابل كانت المباراتان الوحيدتان اللتان بدأتا في غضون دقيقة واحدة من وقت البدء الرسمي هما أستراليا ضد تركيا (40 ثانية)، وكوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك (51 ثانية).

مدة تأخير انطلاق المباريات الثمانية الأولى في مونديال 2026..