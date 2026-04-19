بالفيديو.. شقيق ريان شرقي يخطف الأنظار بمهارات استثنائية

خطف إيدين شرقي الشقيق الأصغر لريان شرقي لاعب مانشستر سيتي، الأضواء بمهاراته الاستثنائية التي لاقت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الصحفي الفرنسي جوليان لورينز المقيم في لندن، عبر حسابه على منصة إكس مقطع فيديو أظهر مهارات استثنائية لإيدين شرقي.

مهارات شقيق ريان شرقي تخطف الأنظار

وعلّق لورينز على الفيديو بالقول "إذا كنت تعتقد أن ريان لاعب مميز فدعني أعرّفك على إيدين وعمره 14 عاما فقط. يبدو أن الموهبة تجري في دم هذه العائلة".

وظهر إيدين البالغ من العمر 14 عاما، في الفيديو وهو يراوغ المنافسين ويتحكم بالكرة بطريقة مذهلة، وذلك خلال إحدى المباريات التي خاضها مع أكاديمية أولمبيك ليون التي يلعب لها.

وحقق مقطع الفيديو أكثر من مليون مشاهدة عبر حساب لورينز فقط، وفيه أظهر إيدين قدرته على مراوغة عدة مدافعين بسهولة، وذلك خلال انطلاقه بالكرة بإحدى اللقطات.

مشروع نجم

وبدأ إيدين بلفت الأنظار في أوساط كرة القدم الفرنسية، خاصة وأنه على ما يبدو قد "ورث نفس المهارة، والتحكم بالكرة، والثقة العالية"، الصفات التي ميّزت شقيقه الأكبر ريان وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية.

وسارعت الجماهير إلى عقد مقارنات بين الشقيقين إيدين وريان، الذي تألق خلال الموسم الحالي مع السيتي، خصوصا في جانب المراوغات.

ويستعد ريان شرقي مع فريقه مانشستر سيتي، اليوم، لخوض أهم مباراة في الموسم الحالي "للسيتزنس"، حين يستضيف أرسنال في قمة الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويبتعد السيتي الذي يحتل المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن أرسنال، ولديه مباراة مؤجلة ما يعني أن فوزه في مباراة اليوم التي ستنطلق عند الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة سيشعل الصراع أكثر على اللقب.