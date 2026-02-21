رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

بيدري وراشفورد "طوق نجاة" فليك.. هل ينهي برشلونة كابوس الهزائم أمام ليفانتي؟

Barcelona players react after conceding a goal from Girona's Spanish midfielder #08 Fran Beltran (out of frame) during the Spanish league football match between Girona FC and FC Barcelona at Montilivi Stadium in Girona on February 16, 2026. (Photo by Josep LAGO / AFP)
برشلونة يمر بكابوس هزائم محلية (الفرنسية)
Published On 21/2/2026

يمر نادي برشلونة بواحدة من أصعب فترات موسمه تحت قيادة الألماني هانزي فليك، حيث يسابق الزمن لاستعادة هيبته المفقودة عندما يستضيف ليفانتي غداً الأحد، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، بعد أسبوع "كارثي" هز أركان قلعة "البلوغرانا".

زلزال النتائج.. برشلونة يفقد القمة والثقة

يدخل الفريق الكتالوني اللقاء مثقلاً بجراح هزيمتين متتاليتين؛ الأولى كانت "مذلة" برباعية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد في كأس الملك، والثانية سقوط مدوٍ أمام جيرونا (1-2) أدى إلى تنازل الفريق عن صدارة الدوري لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد بفارق نقطتين.

epa12764640 FC Barcelona's coach Hansi Flick attends a training session of the team at Joan Gamper sports city in Barcelona, Spain, 21 February 2026. FC Barcelona will face Levante in a Spanish LaLiga soccer match on 22 February. EPA/Alberto Estevez
فليك يقود تدريب برشلونة (الأوروبية)

فليك يكسر الصمت: "الشكوك تلاحقنا"

في مؤتمر صحفي اتسم بالصراحة والجدية، اعترف هانزي فليك بتراجع الأداء، قائلاً: "لقد خسرنا آخر مباراتين ولم نكن في أفضل حالاتنا.. الهزائم تثير الشكوك، ولابد من الفوز لاستعادة الثقة". وكشف المدرب الألماني أنه منح لاعبيه "راحة سلبية" ليومين، مؤكداً أنه تحدث معهم بكل صرامة حول ضرورة العودة للالتزام بهوية الفريق وتماسكه.

أنباء سارة.. عودة "المايسترو" والجوهرة الإنجليزية

تلقى مشجعو برشلونة دفعة معنوية هائلة مع تأكد جاهزية الثنائي بيدري وماركوس راشفورد للعودة إلى القائمة. وعلق فليك على عودة بيدري قائلاً: "إنه ركيزة أساسية وقائد فني من نوع مختلف، عودته تمنحنا القوة التي نحتاجها في هذا التوقيت الحرج".

ليفانتي.. الجريح الذي يبحث عن طوق نجاة

على الورق، تبدو المباراة سهلة لبرشلونة، حيث يعاني ليفانتي في مناطق الهبوط باكتفائه بـ4 انتصارات فقط في 24 جولة، وفشله في الفوز خلال آخر 4 مباريات. ومع ذلك، يدرك فليك أن "الجريح" قد يكون خطيراً إذا ما استمرت حالة "الشك" السائدة داخل صفوف فريقه.

