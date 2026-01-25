ضيوف أسطورة السنغال يدافع عن المغرب ويستنكر اتهامات "شراء الحكام"

أشاد أسطورة منتخب السنغال السابق الحاجي ضيوف بتنظيم المغرب للنسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي اختتمت مؤخرا بتتويج منتخب بلاده باللقب للمرة الثانية في تاريخه على حساب "أسود الأطلس".

وشهدت المباراة النهائية أحداثا مثيرة للجدل وتوترا كبيرا، وصل إلى حد تحريض مدرب السنغال بابي ثياو لاعبيه على الانسحاب احتجاجا على التحكيم، إذ غادر جميع اللاعبين أرضية الملعب باستثناء ساديو ماني، قبل العودة مجددا لاستئناف اللعب بعد 16 دقيقة تقريبا.

الحاجي ضيوف يستنكر اتهام المغرب بشراء الحكام

وعقب الجدل الذي تسببت به المباراة، دعا ضيوف إلى التضامن بين الشعوب الأفريقية عموما، والشعبين المغربي والسنغالي بشكل خاص، مؤكدا على علاقات الصداقة التي تجمع البلدين.

واستنكر ضيوف نجم ليفربول السابق، في مقال رأي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية اتهام المغرب بشراء الحكّام في البطولة الأفريقية، معتبرا ذلك انزلاقا خطيرا وغير عادل على الإطلاق.

وقال: "بكل جدية وإحساس بالمسؤولية أرى أن هذه الإيحاءات، من دون أي دليل، تمسّ شرف بلد أثبت جديته واحترافيته، كما أنها تُضعف قبل كل شيء نزاهة كرة القدم الأفريقية. الإحباط جزء من اللعبة، لكن الشك الدائم لا يمكن أن يكون قاعدة. كرة القدم تُكسب وتُخسر على أرض الملعب، لا عبر الشائعات".

إشادة ضيوف بالتنظيم المغربي

وأثنى ضيوف على التنظيم المغربي لكأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن "المغرب نظّم نسخة مميزة. البنى التحتية، وحسن الاستقبال، والأمن، والجوانب اللوجستية، كل شيء أُنجز بجدية واحترافية واحترام للمنتخبات".

وتابع: "لقد أظهر المغرب أن أفريقيا قادرة على تنظيم أحداث رفيعة المستوى، تضاهي المعايير الدولية. وهذا يستحق الإشادة به دون أي لبس".

وأكد ضيوف أن ما أثار دهشته أكثر لم يكن ما حدث على أرض الملعب فحسب "بل أحداث ما بعد صافرة النهاية، من تعليقات مبالغ فيها هنا وهناك، وردود فعل تجاوزت حدود كرة القدم بكثير".

واختتم: "على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا، طغت العاطفة أحيانا على الخطابات التي زرعت العداء بين شعبين، وهما في الواقع يجمعهما كل شيء. وهذا، بصفتي لاعبا دوليا أفريقيا سابقا، أمر لا يمكنني قبوله".

رئيس وزراء السنغال يزور المغرب

ومن المقرر أن يزور رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو المغرب غدا الاثنين، بعد أيام من الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بين منتخبي المغرب والسنغال.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في وزارة الخارجية السنغالية، قوله "الزيارة تأتي بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا للشراكة بين البلدين".

ودعا سونكو إلى المصالحة والتهدئة مع المغرب عقب أحداث نهائي كأس أفريقيا، مؤكدا أن ما جرى "لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز الإطار الرياضي المحض".

كما أكد -في رسالة وجهها للرأي العام- أنه أجرى نقاشا مطولا مع نظيره المغربي عزيز أخنوش لضمان استمرار العمل بروح السكينة والوفاق، وذلك بتوجيهات من الملك محمد السادس والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، حسبما ذكرته صحيفة "لو سولي" الحكومية السنغالية.

وتجمع البلدان علاقات دبلوماسية وثقافية قوية منذ عقود، وشراكات اقتصادية في عدة قطاعات، لكنها شهدت مؤخرا توترا بين مشجعي كرة القدم في البلدين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أحداث مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا التي فاز بها منتخب السنغال على منتخب المغرب، الأحد الماضي في الرباط (1-0).

رسالة ملك المغرب

والخميس الماضي، قال ملك المغرب محمد السادس إن ما وقع في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا بين المنتخبين المغربي والسنغالي لن ينال من "التقارب الذي نُسج على مدى قرون بين الشعوب الأفريقية"، وإن الشعب المغربي "لن ينساق وراء الضغينة والتفرقة".

وشدد الملك محمد السادس -في بيان أصدره الديوان الملكي- على أنه رغم ما وقع في الدقائق الأخيرة من نهائي كأس أفريقيا من أحداث مؤسفة، "فإنه بمجرد أن تتراجع حدة الانفعال والعواطف، ستنتصر روابط الأخوة الأفريقية بشكل طبيعي، حيث إن هذا النجاح المغربي هو أيضا نجاح لأفريقيا كلها".

وأضاف بيان الديوان الملكي أنه "إزاء التشهير وبعض محاولات النيل من المصداقية" فإن الملك محمد السادس "يظل على اقتناع بأن المخططات المعادية لن تبلغ أبدا مرادها، وأن الشعب المغربي يدرك كيف يميز بين الأمور، ولن يقبل بالانسياق وراء الضغينة والتفرقة".

وأكد الملك أن "المملكة المغربية كانت وستظل بلدا أفريقيا كبيرا وفيا لروح الأخوة والتضامن والاحترام الذي كرسه على الدوام تجاه قارته"، وأضاف البيان أن المغرب "سيواصل التزامه الراسخ والثابت لفائدة أفريقيا موحدة ومزدهرة، لا سيما عبر التقاسم المشترك لتجاربه وخبرته ومهاراته".