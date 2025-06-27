وفاة لاعب أرجنتيني أثناء خضوعه لجراحة في الركبة

تُوفي لاعب أرجنتيني شاب داخل غرفة العمليات بأحد المستشفيات خلال خضوعه لعملية جراحية في ركبته، وهو خبر تسبب بحالة من الصدمة والحزن في أوساط كرة القدم بالبلاد.

وأعلن نادي سان تيلمو -المنافس في دوري الدرجة الثانية بالأرجنتين- وفاة لاعبه كاميلو نوين البالغ من العمر 18 عاما، لكنه لم يتطرق في بيان رسمي أصدره إلى أسباب الوفاة.

وقال النادي في بيانه "تُوفي كاميلو نوين صباح الأربعاء أثناء خضوعه لعملية جراحية في ركبته، ولم يتم تحديد أسباب الوفاة بعد".

𝐒𝐀𝐍 𝐓𝐄𝐋𝐌𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐔𝐓𝐎 Con profundo dolor despedimos a Camilo Nuin, jugador de la Reserva, quien falleció esta mañana. Acompañamos en este duro momento a su familia, amigos y seres queridos. Tu huella queda en el club. QEPD. pic.twitter.com/rLxKfDwbHQ — Club Atlético San Telmo (@clubsantelmo) June 25, 2025

وأضاف "الحزن العميق يخيّم على كل من تشارك معه ساعات طويلة داخل غرفة تبديل الملابس، وفي التدريبات وفي كل مباراة دافع فيها عن ألوان النادي".

وأوضح سان تيلمو، في بيان، أن اللاعب الراحل خاض مع الفريق 82 مباراة قدّم خلالها "كل ما لديه من أجل هذه الألوان.. من جهتنا وباسم عائلة سان تيلمو الكبيرة نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا لأحبائه، ونشاركهم هذا الألم الكبير".

بدورها، أصدرت لجنة الشباب والناشئين التابعة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيانا أعربت فيه عن حزنها العميق لوفاة الشاب نوين.

وقالت "تعرب لجنة كرة القدم للشباب والناشئين عن بالغ حزنها لوفاة كاميلو إرنستو لاعب فريق الشباب بنادي أتلتيكو سان تيلمو. نعرب عن خالص تعازينا لأسرته وأصدقائه وزملائه وللنادي ونشاركهم هذه اللحظات المؤلمة".

وقدّم كلاوديو تابيا -رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم- تعازيه لأسرة اللاعب في منشور عبر الحساب الرسمي للاتحاد على منصة إكس.

إعلان

وكتب "خبر محزن يهز عالم كرة القدم بأسره. خالص تعازيّ لأسرة وأحباء كاميلو نوين وتعاطف كبير مع جميع أفراد نادي سان تيلمو في هذه اللحظات الصعبة".

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia y Comité Ejecutivo, manifiesta su dolor por el fallecimiento de Camilo Nuin, quien militaba en el Club Atlético San Telmo, al tiempo que expresa sus condolencias a la familia del jugador. pic.twitter.com/6695oVCmkE — AFA (@afa) June 25, 2025

وحسب تقارير محلية، فإن العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب الراحل كانت بسبب تمزق الغضروف والرباط الصليبي في ركبته.

في الأثناء، أكد موقع "إنفوباي" الأرجنتيني أن النيابة المختصة بجرائم الإهمال باشرت التحقيق في الحادثة، مشيرة إلى أن نتائج تشريح الجثة ستكون عنصرا محوريا في القضية.

ويتم النظر حاليا في احتمال حدوث خطأ طبي أثناء العملية، حيث أصيب اللاعب بتوقف القلب والتنفس، ورغم محاولات إنعاش القلب والرئة فإنه فارق الحياة، وفق الموقع ذاته.

وأمر المدعي العام بتشريح جثة اللاعب على أن تشكّل نتائج التقرير الطبي الأولي عنصرا محوريا في تحديد السبب النهائي للوفاة، وما إذا كانت هنالك جهة مسؤولة عن الحادث، وبعد الانتهاء من التشريح سيتم تسليم الجثمان إلى عائلة اللاعب لدفنه.