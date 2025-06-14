مونديال الأندية.. لماذا استبعد برشلونة وليفربول وهل جامل الفيفا ميسي؟

هناك سؤال يطرح نفسه قبل انطلاق مباريات مونديال الأندية لكرة القدم 2025: كيف لا تشارك فرق كبيرة قدمت مستويات وتوجت ببطولات كبيرة هذا العام مثل برشلونة وليفربول، وفي المقابل تشارك بعض الفرق الصغيرة مثل سالزبورغ النمساوي، أو التي لم تحقق بطولات قارية أو حتى البطولة المحلية مثل إنتر ميامي وتشلسي؟

ويُقام مونديال الأندية بنسخته الموسّعة الجديدة بمشاركة 32 فريقا على 11 ملعبا بالولايات المتحدة، في الفترة ما بين 15 يونيو/حزيران 2025 و13 يوليو/تموز من العام نفسه.

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سر استبعاد برشلونة وليفربول

تنص قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن يشارك في البطولة فريقان فقط من كل بلد. وزيادة في التحديد، خصّص الفيفا المقاعد الأوروبية بمونديال الأندية للفرق التي توجت بلقب دوري الأبطال من عام 2021 إلى 2024 فقط، أي أن بطل نسخة 2025 لن يشارك، أما بقية الفرق فتشارك بناء على تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للأندية في الفترة ذاتها.

ويشارك تشلسي باعتباره بطل دوري أبطال أوروبا 2020-2021، أما إنتر ميامي فمنحه الفيفا مقعد الدولة المضيفة.

ولم يشارك كل من برشلونة رغم تتويجه بكل البطولات المحلية في إسبانيا موسم 2024-2025، وليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بنفس الموسم، في هذه البطولة لأنهما لم يحققا اللقب الأوروبي خلال المدة التي حددها الفيفا (من عام 2021 إلى 2024).

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وكانت صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت أنه كان يُؤمل عدم تتويج برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا، لأنهما لن يشاركا بكأس العالم للأندية.

وأوضحت أنه حتى لو فاز برشلونة -غير المشارك أساسا في مونديال الأندية، بلقب دوري الأبطال- فإن البطولة ستشهد سيناريو غريبا يتمثل في عدم قدرة أفضل فريق أوروبي على المنافسة على اللقب العالمي.

وحتى تتويج أرسنال بالكأس "ذات الأذنين" سيكون ضربة كبيرة للفيفا لأن البطولة الجديدة "ستفقد مصداقيتها" لعدم مشاركته فيها، وفقا للصحيفة ذاتها.

هل جامل الفيفا ميسي؟

واتهم الفيفا باختيار فريق إنتر ميامي الأميركي في مونديال الأندية مجاملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (حسب تقارير صحفية) ورد الفيفا بنشر قائمة الفرق وأسباب اختيارها ومنها فريق ميسي لتمثيل الولايات المتحدة مستفيدا من معيار مقعد الدولة المضيفة الذي وضعه الفيفا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل لو كان ميسي لا يلعب في هذا الفريق كان سيتم اختياره ممثلا لأميركا؟

وفيما يلي الفرق الـ32 المشاركة بمونديال الأندية وسبب اختيارها:

الأهلي (مصر) – دوري أبطال أفريقيا 2020-21، و2022-23، و 2023-2024 الوداد (المغرب) – دوري أبطال أفريقيا 2021-2022 الترجي (تونس) – مسار التصنيف للاتحاد الأفريقي لكرة القدم صن داونز (جنوب أفريقيا) – مسار التصنيف للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الهلال (السعودية) – دوري أبطال آسيا 2021 أوراوا ريد دايموندز (اليابان) – دوري أبطال آسيا 2022 – 2024 العين (الإمارات) – دوري أبطال آسيا 2023 – 2024 أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) – مسار التصنيف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تشلسي (إنجلترا) – دوري أبطال أوروبا 2020-2021 ريال مدريد (إسبانيا) – دوري أبطال أوروبا 2021-2022 مانشستر سيتي (إنجلترا) – دوري أبطال أوروبا 2022-2023 بايرن ميونخ (ألمانيا) – مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سان جيرمان (فرنسا) – مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنتر ميلان (إيطاليا) – مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بورتو (البرتغال) – مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنفيكا (البرتغال) – مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفنتوس (إيطاليا) – مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بوروسيا دورتموند (ألمانيا)- مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سالزبورغ (النمسا) – مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مونتيري (المكسيك) – كأس أبطال الكونكاكاف 2021 سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) – كأس أبطال الكونكاكاف 2022 باتشوكا (المكسيك) – كأس أبطال الكونكاكاف 2024 أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) – مسار تصنيف اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم بالميراس (البرازيل) – كأس ليبرتادوريس 2021 فلامينغو (البرازيل) – كأس ليبرتادوريس 2022 فلومينينسي (البرازيل) – كأس ليبرتادوريس 2023 بوتافوغو (البرازيل) – كأس ليبرتادوريس 2024 ريفير بليت (الأرجنتين) – مسار التصنيف لاتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) بوكا جونيورز (الأرجنتين) – مسار التصنيف لاتحاد كونميبول إنتر ميامي (الولايات المتحدة) – مقعد الدولة المضيفة لوس أنجلوس لكرة القدم (الولايات المتحدة) – مباراة كأس العالم للأندية التأهيلية لتعويض ليون المكسيكي الذي استبعده الفيفا من البطولة