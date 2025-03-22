الأرجنتين دون ميسي تهزم أوروغواي وتقترب من التأهل لكأس العالم 2026

اقترب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم من ضمان التأهل إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد فوزه على أوروغواي 1-0 في تصفيات أميركا الجنوبية.

وخاض بطل النسخة الأخيرة من المونديال المباراة التي أقيمت في مونتيفيديو من دون نجمه ليونيل ميسي، وعدد آخر من اللاعبين الأساسيين.

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وسجل تياغو ألمادا الهدف الوحيد بتسديدة قوية من على حدود المنطقة في الدقيقة 68، ليصبح المنتخب الأرجنتيني، على بُعد نقطة واحدة من حجز أحد المقاعد المؤهلة مباشرة إلى كأس العالم.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني قمة جدول ترتيب تصفيات أميركا اللاتينية برصيد 28 نقطة، بعد مرور 13 جولة، ويمكنه أن يحجز مقعده في المونديال يوم الثلاثاء المقبل، في حال تعادله مع المنتخب البرازيلي.

ويتفوق المنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب ليونيل سكالوني بفارق 15 نقطة على منتخب بوليفيا، صاحب المركز السابع، مع تبقي 5 جولات فقط على نهاية التصفيات.

وشهدت المباراة تألق حارس المنتخب الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز الذي حافظ على نظافة شباكه، وساهم في فوز أبطال العالم وحصده النقاط الثلاث.

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وبذلك خرج مارتينيز بشباك نظيفة في 36 مباراة دولية من أصل 50 مواجهة رسمية مع منتخب بلاده.

وفي مباراة أخرى تغلب منتخب الإكوادور على فنزويلا 2-1، ليصعد إلى المركز الثاني، واقترب هو الآخر من التأهل إلى كأس العالم.

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة أمام أوروغواي، وباراغواي، ويحتل المنتخب الكولومبي المركز السادس برصيد 19 نقطة.

وتتأهل أول 6 فرق مباشرة إلى المونديال، وتظل فرصة التأهل قائمة للمنتخب الذي يحتل المركز السابع حيث يخوض ملحق "الفيفا".