يستهلّ كريستال بالاس حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمباراة في الدور الثالث على ملعب ماكلسفيلد المنتمي للدرجة السادسة، بينما أوقعت القرعة اليوم الاثنين توتنهام هوتسبير على أرضه أمام أستون فيلا.

وستقام 3 مواجهات خالصة أخرى بين فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يستضيف إيفرتون فريق سندرلاند، ويستقبل نيوكاسل يونايتد فريق بورنموث، ويلعب مانشستر يونايتد على أرضه مع برايتون آند هوف ألبيون.

ويواجه مانشستر سيتي -الذي خسر أمام بالاس في نهائي الموسم الماضي- فريق إكستر سيتي المتواضع من الدرجة الثالثة، بينما يحل أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ضيفا على بورتسموث من الدرجة الثانية.

ويستضيف ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز فريق بارنسلي من الدرجة الثالثة.

ويعد ماكلسفيلد أحد ناديين من الدرجة السادسة متبقيين في أقدم مسابقة للكأس في العالم.

ويستضيف ريكسام المنافس في دوري الدرجة الثانية والمملوك لنجوم من هوليود فريق نوتنغهام فورست من دوري الأضواء، بينما يستضيف تشارلتون أثليتيك فريق تشلسي ويستقبل وست هام يونايتد فريق كوينز بارك رينجرز في قمتي لندن.

وفي ما يلي نتيجة قرعة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي التي تنطلق مبارياته في العاشر من يناير/كانون الثاني:

دونكاستر روفرز ضد ساوثامبتون

ولفرهامبتون واندرارز ضد شروزبري تاون

بورت فيل ضد فليتوود تاون

توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا

إبسويتش تاون ضد بلاكبول

بريستون نورث إند ضد ويجان أثليتيك

تشارلتون أثليتيك ضد تشلسي

ريكسام ضد نوتنغهام فورست

وست هام يونايتد ضد كوينز بارك رينجرز

مانشستر سيتي ضد إكستر سيتي

فولهام ضد ميدلسبره

شيفيلد وينزداي ضد برنتفورد

ليفربول ضد بارنسلي

إيفرتون ضد سندرلاند

نوريتش سيتي ضد ولسال

بيرنلي ضد ميلوول

ديربي كاونتي ضد ليدز يونايتد

بورتسموث ضد أرسنال

سالفورد سيتي ضد سويندون تاون

سوانزي سيتي ضد وست بروميتش ألبيون

جريمسبي تاون ضد ويستون سوبر ماري

بورهام وود ضد براكلي تاون أو بيرتون ألبيون

نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث

هال سيتي ضد بلاكبيرن روفرز

شلتنهام تاون ضد ليستر سيتي

ميلتون كينز دونز ضد أكسفورد يونايتد

بريستول سيتي ضد واتفورد

كمبردج يونايتد ضد برمنغهام سيتي

ماكلسفيلد ضد كريستال بالاس

ستوك سيتي ضد كوفنتري سيتي

شيفيلد يونايتد ضد مانسفيلد تاون

مانشستر يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيون