مولر يحذر الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026

قال توماس مولر، الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2014، اليوم الثلاثاء، إن مشاركة ليونيل ميسي في كأس العالم المقبلة لا يمكنه أن يجعل المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، أفضل.

وأوضح مولر أن مشاركة ميسي (38 عاما) يجعل مشاركته في البطولة التي تقام في أميركا والمكسيك وكندا في يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبولين مرهونة بحالته البدنية.

وكان ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات، قد شارك فعلا في 5 نسخ من كأس العالم، وتوج باللقب في 2022 وألمح عقب مونديال قطر أن تلك النسخة على الأرجح ستكون الأخيرة له، ولكنه شارك بشكل متقطع في التصفيات المؤهلة للنسخة التي تقام العام المقبل.

مولر يحذر الأرجنتين من مشاركة ميسي

ونقلت قناة "ماجينتا" عن مولر الذي اعتزل اللعب الدولي "سيكون مشروعا مثيرا للاهتمام من وجهة نظري إذا شارك. بالطبع، من شأن هذا أن يغير التوازن الشامل للفريق، سواء للأفضل أو للأسوأ".

وواجه ميسي نظيره مولر قبل أسابيع قليلة في نهائي كأس الدوري الأميركي لكرة القدم، عندما فاز إنتر ميامي، بقيادة ميسي، على فانكوفر وايتكابس.

وعن تلك المواجهة، قال مولر: "عندما تكون الكرة معه، كان ينبض بالحياة تماما في المناطق المناسبة، وكان يبدأ كثيرا من الأشياء. أما عما إذا كان سينجح بهذه الطريقة على أعلى مستوى دولي، فأنا أشك في ذلك".

وأيا كان ما سيحدث مع ميسي، الذي خسر مع المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014 أمام المنتخب الألماني بقيادة مولر، فإن اللاعب الألماني لا يزال يضع المنتخب الأرجنتيني في قائمة المنتخبات المرشحة لنيل اللقب.

وقال مولر (36 عاما) الذي سيعمل محللا في البطولة، إنه لا يوجد أي خيار أمام ألمانيا سوى عبور دور المجموعات بعد الفشل في ذلك في آخر نسختين.

وأضاف أن قوة المنافسين وشكل البطولة الجديد تجعل التأهل إلى الأدوار الإقصائية أمرا ضروريا.

وتابع مولر: "للوهلة الأولى، عندما تقرأ أسماء المنافسين، من المؤكد أن التأهل أمر لا بد منه" في إشارة إلى أنه يعرف القليل عن فريق كوراساو المبتدئ في البطولة.

وأردف: "معنا كوت ديفوار بطل أفريقيا، والإكوادور وصيف تصفيات أميركا الجنوبية. لكن عندما تنظر مرة أخرى إلى نظام البطولة، حيث يتأهل أيضا أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث من 12 مجموعة، يصبح التأهل أمرا ضروريا".