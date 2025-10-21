موعد مباراة النصر ضد جوا بأبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يستضيف فريق جوا الهندي نظيره النصر السعودي ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

يتصدر النصر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه بخماسية نظيفة على استقلال دوشنبه ثم على الزوراء بثنائية نظيفة. بينما يتواجد جوا في المركز الرابع بدون نقاط.

ويشارك النصر في البطولة بالمجموعة الرابعة إلى جانب الزوراء العراقي، واستقلال دوشنبه الطاجيكي، وجوا الهندي.

ويتطلع النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز صدارته لمجموعته عندما يلاقي جوا.

موعد مباراة جوا والنصر

تقام المباراة يوم الأربعاء 22 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب فاتوردا بمدينة مارغاو.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الخامسة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة النصر وجوا

BeIN sport 2

Al kass 6

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة عبر التغطيات المباشرة.

لم يسافر كريستيانو رونالدو إلى الهند، لكن النصر لا يزال يتمتع بتشكيلة مرصعة بالنجوم قادرة على فرض سيطرتها على مجريات المباراة.

ومن المتوقع أن يقود المهاجم البرتغالي جواو فيليكس، الذي سجل ثلاثية ضد الفتح في الدوري السعودي للمحترفين، هجوم الفريق إلى جانب النجم السنغالي ساديو ماني.

ومن المرجح أيضًا أن يشارك الجناح الفرنسي كينغسلي كومان ومدافع برشلونة السابق إنيغو مارتينيز في التشكيلة الأساسية.

أما بالنسبة للفريق المضيف، سيتولى قلب الدفاع الهندي سانديش جينجان مسؤولية صد هجوم النصر القوي.

وكشف مصدر داخل نادي جوا الهندي عن غيابات بارزة في صفوف الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

وشملت الغيابات النجم الإسباني إيكر غوارركسينا، الذي يشغل مركز الجناح الأيسر، ويعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الهندي.

كما يغيب أيضًا اللاعب المحلي محمد ياسر، الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن، إضافة إلى المدافع الهندي نيم دورهي.

تشكيل النصر المتوقع أمام جوا

بينتو، سلطان الغنام، عبد الإله العمري، سميكان، نواف بوشل، أنجيلو، عبد الإله الخيري، كينغسلي كومان، جواو فيليكس، أيمن يحي، ساديو ماني.