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اللاعبون الأعلى قيمة سوقية حسب كل مركز في 2025

لامين جمال هو الجناح الأيمن الأعلى قيمة سوقية في 2025 (غيتي)
10/1/2025

كشف موقع "ترانسفر ماركت" (transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات وأرقام اللاعبين، عن اللاعبين الأعلى قيمة سوقية 2025 بحسب مركز اللعب.

وتصدر موهبة برشلونة لامين جمال قائمة اللاعبين الذين ينشطون في مركز الجناح الأيمن في حين احتل فينيسيوس جونيور المركز الأول كأغلى جناح أيسر في العالم.

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فيما يلي قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية حسب المركز في 2025:

  • أغلى حراس المرمى

– السويسري غريغور كوبل (بوروسيا دورتموند): 40 مليون يورو.

– البرتغالي ديوغو كوستا (بورتو): 40 مليون يورو.

– الجورجي جيورجي مامارداشفيلي (فالنسيا): 40 مليون يورو.

– الإسباني دافيد رايا (أرسنال): 40 مليون يورو.

دافيد رايا هو أحد أعلى حراس المرمى من حيث القيمة السوقية في 2025 (رويترز)
  • أغلى مدافع

الفرنسي وليام صاليبا (أرسنال): 80 مليون يورو

تقدر القيمة السوقية لوليام صاليبا بـ80 مليون يورو (الفرنسية)
  • أغلى ظهير أيمن

الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول): 75 مليون يورو.

ترينت ألكسندر أرنولد هو أغلى ظهير أيمن في 2025 (الفرنسية)
  • أغلى ظهير أيسر

الإيطالي فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان): 60 مليون يورو.

الإيطالي فيديريكو ديماركو هو أغلى ظهير أيسر في 2025 (رويترز)
  • أغلى لاعب خط وسط دفاعي

الإسباني رودري (مانشستر سيتي): 130 مليون يورو.

رودري هو أغلى لاعب خط وسط دفاعي في 2025 (رويترز)
  • أغلى لاعب خط وسط

الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد): 130 مليون يورو.

فالفيردي لاعب ريال مدريد هو أغلى لاعب خط وسط في 2025 (غيتي )
  • أغلى لاعب وسط هجومي
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الإنجليزي جود بلينغهام (ريال مدريد): 180 مليون يورو.

جود بلينغهام هو أغلى لاعب خط وسط هجومي في 2025 (رويترز)
  • أغلى جناح أيمن

الإسباني لامين جمال (برشلونة): 180 مليون يورو.

لامين جمال  أغلى جناح أيمن في 2025 (رويترز)
  • أغلى جناح أيسر

البرازيلي فينيسيوس جونيور(ريال مدريد): 200 مليون يورو.

فينيسيوس جونيور هو الجناح الأيسر الأعلى قيمة سوقية في 2025 (الفرنسية)
  • أغلى مهاجم

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 200 مليون يورو.

النرويجي إيرلينغ هالاند يعد المهاجم الأعلى قيمة سوقية في 2025 (غيتي)
المصدر : ماركا

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