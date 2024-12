أكبرها في المغرب.. الملاعب المرشحة لاستضافة كأس العالم 2030

بعد ساعات من الإعلان الرسمي عن الدول المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2030، باتت الأنظار موجهة الآن إلى الملاعب التي ستقام عليها مباريات تلك النسخة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الأربعاء منح إسبانيا والمغرب والبرتغال شرف تنظيم مونديال 2030، لكنه لم يكشف رسميا عن الملاعب التي ستحتضن المباريات في كل دولة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن هناك 20 ملعبا مقترحا لاستضافة مباريات النسخة الـ24 من كأس العالم، 11 منها في إسبانيا و6 في المغرب و3 في البرتغال.

ومن المقرر أن تقام بعض مباريات تلك النسخة في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، احتفالا بمرور 100 عام على إقامة أول بطولة لكأس العالم.

