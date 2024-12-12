أكبرها في المغرب.. الملاعب المرشحة لاستضافة كأس العالم 2030

بعد ساعات من الإعلان الرسمي عن الدول المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2030، باتت الأنظار موجهة الآن إلى الملاعب التي ستقام عليها مباريات تلك النسخة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الأربعاء منح إسبانيا والمغرب والبرتغال شرف تنظيم مونديال 2030، لكنه لم يكشف رسميا عن الملاعب التي ستحتضن المباريات في كل دولة.

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وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن هناك 20 ملعبا مقترحا لاستضافة مباريات النسخة الـ24 من كأس العالم، 11 منها في إسبانيا و6 في المغرب و3 في البرتغال.

ومن المقرر أن تقام بعض مباريات تلك النسخة في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، احتفالا بمرور 100 عام على إقامة أول بطولة لكأس العالم.

الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات بطولة كأس العالم 2030

الملاعب المغربية:

الحسن الثاني: انطلقت عملية بنائه في مدينة الرباط عام 2024 ومن المقرر أن ينتهي العمل فيه عام 2028، وستكون سعته الاستيعابية 115 ألف متفرج، وهو أحد 3 ملاعب مرشحة لاستضافة افتتاح أو نهائي مونديال 2030.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ملعب الحسن الثاني في المغرب ضمن ملف الترشح لكأس العالم 2030 يتسع لـ115 ألف مشجع 😨😨😨😨 pic.twitter.com/xi65HjlRvr — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 3, 2024

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أغادير : تبلغ سعته الجماهيرية 46 ألف متفرج واستضاف سابقا مباريات كأس العالم للأندية عام 2013، من الملاعب المرشحة للبقاء في مونديال 2030 حتى الدور ربع النهائي.

: تبلغ سعته الجماهيرية 46 ألف متفرج واستضاف سابقا مباريات كأس العالم للأندية عام 2013، من الملاعب المرشحة للبقاء في مونديال 2030 حتى الدور ربع النهائي. المركب الرياضي بفاس : تقترب سعته الاستيعابية من 56 ألف متفرج ومن المحتمل أن يستضيف مباريات الدور ربع النهائي في مونديال 2030.

: تقترب سعته الاستيعابية من 56 ألف متفرج ومن المحتمل أن يستضيف مباريات الدور ربع النهائي في مونديال 2030. الملعب الكبير بمراكش : يتسع لحوالي 46 ألف متفرج وسبق له استضافة مباريات كأس العالم للأندية 2013، ومن المحتمل بقاؤه في الصورة بمونديال 2030 حتى دور الثمانية.

: يتسع لحوالي 46 ألف متفرج وسبق له استضافة مباريات كأس العالم للأندية 2013، ومن المحتمل بقاؤه في الصورة بمونديال 2030 حتى دور الثمانية. الأمير مولاي عبد الله : بإمكانه استيعاب ما يقرب من 69 ألف متفرج واستقبل بعض مباريات كأس العالم للأندية عام 2022، وهو مرشح لاستضافة إحدى مباراتي الدور نصف النهائي بكأس العالم 2030.

: بإمكانه استيعاب ما يقرب من 69 ألف متفرج واستقبل بعض مباريات كأس العالم للأندية عام 2022، وهو مرشح لاستضافة إحدى مباراتي الدور نصف النهائي بكأس العالم 2030. الملعب الكبير في طنجة: يتسع لحوالي 76 ألف متفرج، استضاف بعض مباريات كأس العالم للأندية عام 2022، ومرشح لاستضافة إحدى مباراتي المربع الذهبي لكأس العالم 2030.

الملاعب الإسبانية:

سانتياغو بيرنابيو: معقل ريال مدريد ويستوعب أكثر من 78 ألف متفرج وهو أحد الملاعب المرشحة بقوة لاحتضان المباراة النهائية لمونديال 2030.

كامب نو : الملعب الذي يعمل برشلونة حاليا على تجديده وستزيد سعته الاستيعابية إلى أكثر من 103 آلاف متفرج وهو مرشّح أيضا لاستضافة النهائي لكن بدرجة أقل من ملعب الريال.

: الملعب الذي يعمل برشلونة حاليا على تجديده وستزيد سعته الاستيعابية إلى أكثر من 103 آلاف متفرج وهو مرشّح أيضا لاستضافة النهائي لكن بدرجة أقل من ملعب الريال. واندا ميتروبوليتانو : ملعب أتلتيكو مدريد الذي يتسع لأكثر من 70 ألف متفرج وسبق له استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بموسم 2018-2019، من المحتمل أن يحتضن إحدى مباراتي نصف النهائي.

: ملعب أتلتيكو مدريد الذي يتسع لأكثر من 70 ألف متفرج وسبق له استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بموسم 2018-2019، من المحتمل أن يحتضن إحدى مباراتي نصف النهائي. ريازور : هو ملعب فريق ديبورتيفو لاكورونيا وسبق له احتضان بعض مباريات كأس العالم 1982، يتسع لـ48 ألف متفرج وقد تكون مباريات الدور الثمن النهائي آخر المواجهات الذي ستُقام عليه مباريات نسخة 2030.

: هو ملعب فريق ديبورتيفو لاكورونيا وسبق له احتضان بعض مباريات كأس العالم 1982، يتسع لـ48 ألف متفرج وقد تكون مباريات الدور الثمن النهائي آخر المواجهات الذي ستُقام عليه مباريات نسخة 2030. "آر سي دي إي" (RCDE) ستاديوم : الملعب الخاص بنادي إسبانيول ويتسع لحوالي 40 ألف متفرج، مرشّح لاستقبال المباريات حتى الدور ربع النهائي.

: الملعب الخاص بنادي إسبانيول ويتسع لحوالي 40 ألف متفرج، مرشّح لاستقبال المباريات حتى الدور ربع النهائي. سان ماميس : هو الملعب البيتي لفريق أتلتيك بيلباو وتبلغ سعته الجماهيرية ما يقرب من 54 ألف متفرج، من المحتمل أن يستضيف المباريات حتى دور الثمانية.

: هو الملعب البيتي لفريق أتلتيك بيلباو وتبلغ سعته الجماهيرية ما يقرب من 54 ألف متفرج، من المحتمل أن يستضيف المباريات حتى دور الثمانية. دي غران كناريا : هو ملعب فريق لاس بالماس ويستوعب 44 ألف متفرج مرشح لاحتضان المباريات حتى الدور ربع النهائي.

: هو ملعب فريق لاس بالماس ويستوعب 44 ألف متفرج مرشح لاحتضان المباريات حتى الدور ربع النهائي. لا روزاليدا : هو ملعب نادي ملقا ويتسع لـ45 ألف متفرج، من المحتمل أن يستضيف المباريات حتى ربع النهائي.

: هو ملعب نادي ملقا ويتسع لـ45 ألف متفرج، من المحتمل أن يستضيف المباريات حتى ربع النهائي. أنويتا : ملعب فريق ريال سوسيداد الذي يستوعب لحوالي 42 ألف متفرج قد يستضيف مباريات كأس العالم حتى ربع النهائي.

: ملعب فريق ريال سوسيداد الذي يستوعب لحوالي 42 ألف متفرج قد يستضيف مباريات كأس العالم حتى ربع النهائي. لا روماريدا : ملعب فريق ريال سرقسطة وتتجاوز سعته الجماهير حاجز الـ43 ألف بقليل، من المحتمل أن يستضيف مباريات المونديال حتى دور الـ16.

: ملعب فريق ريال سرقسطة وتتجاوز سعته الجماهير حاجز الـ43 ألف بقليل، من المحتمل أن يستضيف مباريات المونديال حتى دور الـ16. لا كارتوخا: يقع في مدينة إشبيلية الأندلسية وظهر في السنوات الأخيرة كمستضيف للمباريات النهائية لكأس ملك إسبانيا، تبلغ سعته الجماهيرية 71 ألف متفرج، وقد يظل حاضرا في مونديال 2030 حتى الدور نصف النهائي.

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الملاعب البرتغالية:

النور (دا لوز): الملعب الخاص بنادي بنفيكا تبلغ سعته الجماهيرية حوالي 65 ألف متفرج، سبق له استضافة عدد من المباريات في كأس أوروبا (يورو 2004) ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014، مرشح لاحتضان مباريات مونديال 2030 حتى نصف النهائي.

The SL Benfica Stadium (Estádio da Luz) will host one of the semi-finals of the 🌍🏆 2030 World Cup, announced the president of the 🇵🇹Portuguese Football Federation, Fernando Gomes. pic.twitter.com/IQUEvEwD9z — MoroccanGrinta (@MoroccanGrinta) April 7, 2024