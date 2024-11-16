فشل أسطورة الملاكمة مايك تايسون في الفوز بمعركة الأجيال بعدما خسر أمام جيل بول في نزال الوزن الثقيل الذي أقيم مساء الجمعة بولاية تكساس الأميركية.

وحظيت عودة تايسون إلى حلبات الملاكمة باهتمام إعلامي وجماهيري كبير خاصة أنها جاءت وهو في الـ58 من عمره.

لكن العودة لم تكن على مستوى الضجيج الذي رافقها على حد تعبير وكالة رويترز للأنباء، وانتهت بخسارة تايسون أمام بول البالغ من العمر (27 عاما)، الذي اشتهر بكونه أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن تايسون عاد إلى حلبات الملاكمة بعد قرابة 40 عاما من نزاله الأول الاحترافي، و19 من اعتزاله، لمواجهة صانع المحتوى على يوتيوب، الذي يصغره بـ31 عاما.

وكان آخر ظهور لتايسون في عالم الاحتراف عام 2005، عندما خسر بالضربة القاضية أمام الملاكم الأيرلندي كيفن ماكبرايد، علما بأنه عادل للظهور عام 2020 في نزال استعراضي مع روي جونز جونيور انتهى بالتعادل.

وخلال مسيرته الحقق "مايك الحديدي" سجلا من 50 فوزا و6 هزائم، منها 44 ضربة قاضية، في حين حقق بول 9 انتصارات وخسارة واحدة منذ تحول من اليوتيوب إلى الملاكمة.

وكان من المقرر أن يقام النزال، الذي يتكون من 8 جولات مدة كل منها دقيقتان وافقت عليها سلطات الملاكمة بتكساس، في يوليو/حزيران، ولكن تم تأجيله في أيار/مايو بعدما احتاج تايسون إلى علاج طبي على متن رحلة جويّة بين ميامي ولوس أنجلوس بعد تقيؤ الدم بسبب قرحة نازفة.