كأس أمم آسيا.. أكثر من ربع قرن على آخر لقب سعودي

اعتلى المنتخب السعودي منصة بطولة أمم آسيا لكرة القدم 3 مرات (1984 و1988 و1996) ومرّ أكثر من ربع قرن على آخر لقب لـ "الصقور الخضر" بعد الفوز في نهائي نسخة 1996 على البلد المستضيف الإمارات بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وفي طريقه نحو النهائي الثاني له على التوالي بعد إحرازه مركز الوصيف في نسخة 1992، انهزم المنتخب السعودي في ذلك الوقت بمباراة واحدة أمام إيران لكنه عاد وثأر لنفسه في نصف النهائي.

تاريخ منتخب السعودية في كأس آسيا :

1984 | البطل

1988 | البطل

1992 | الوصيف

1996 | البطل

2000 | الوصيف

2004 | خروج من المجموعات

2007 | الوصيف

2011 | خروج من المجموعات

2015 | خروج من المجموعات

– 2019 ..؟#AsianCup2019 pic.twitter.com/DGRcxrTUnM — سعد الحارثي (@S_Alshdadi) January 4, 2019

دور المجموعات

5 ديسمبر/كانون الأول: السعودية x تايلند (6-0)

أهداف المباراة: خالد التيماوي (10 و29 من ركلة جزاء)، فهد المهلل (15 و54)، خالد المولد (18)، سامي الجابر (52)

8 ديسمبر/كانون الأول: السعودية x العراق (1-0)

هدف المباراة: فهد المهلل (26)

11 ديسمبر/كانون الأول: السعودية x إيران (0-3)

دور الثمانية

16 ديسمبر/كانون الأول: السعودية x الصين (4-3)

أهداف المباراة: يوسف الثنيان (31 و65)، سامي الجابر(34)، فهد المهلل (43)، وسجل للصينيين جانغ إنهوا (6 و89) وبينغ ويجو (16)

نصف النهائي

19 ديسمبر/كانون الأول: السعودية x إيران (0-0). تأهل السعودية بركلات الترجيح (4-3)

النهائي

21 ديسمبر/كانون الأول: السعودية x الإمارات (0-0). فوز"الصقور" بركلات الترجيح (4-2)

مباريات منتخب السعودية بكأس أمم آسيا 2023

تلعب السعودية بالمجموعة السادسة إلى جانب عُمان وقيرغيزستان وتايلند.