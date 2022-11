أحدها صامد منذ 64 عاما.. 3 أرقام استثنائية في كأس العالم مُسجّلة باسم بيليه

لا يختلف اثنان على مكانة البرازيلي أديسون أرانتيس دو ناسيمينتو الشهير بـ "بيليه" كواحد من أساطير لعبة كرة القدم على مدار التاريخ، وهناك من يراه الأفضل حتى من نظيره الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

إنجازات بيليه مع منتخب البرازيل على وجه الخصوص لا يُشق لها غُبار، وعلى الرغم من مرور عشرات السنين على اعتزاله، إلا أن العديد من أرقامه لا تزال صامدة، ويصعب كسرها في المستقبل القريب

ويبدو أن نجاح نيمار دا سيلفا (74 هدفا في 120 مباراة دولية) في كسر أحد أرقام بيليه (77 هدفا من 91 مباراة دولية) مسألة وقت، إلا أن نجم باريس سان جيرمان، وحتى غيره من اللاعبين، لن يكون بوسعهم الوصول إلى أرقامه الأخرى.

وجعل بيليه من 3 أرقام مذهلة، في كأس العالم، ماركة عالمية مسجلة باسمه فقط، نرصدها في السطور التالية:

يحتكر بيليه لنفسه رقما مميزا ما زال صامدا منذ أكثر من 50 عاما، وسيكون من الصعب على أي لاعب آخر كسره.

ويتمثل في نجاح بيليه كلاعب، في التتويج بكأس العالم في 3 نسخ من أصل 4 شارك فيها، حيث فاز بمونديال 1958 و1962 و1970.

وسجّل بيليه هدفين من أصل خمسة في شباك السويد بنهائي مونديال 1958، لكنه فشل في هز شباك تشيكوسلوفاكيا في نهائي مونديال 1962، لكن الأهم تحقق بالتتويج باللقب.

ولم يتمكن بيليه ومنتخب بلاده من الفوز باللقب الثالث تواليا، بالخروج من الدور الأول في مونديال إنجلترا 1966، لكنهما عادا لاستعادة الكأس في نسخة المكسيك 1970، على حساب إيطاليا.

قاد بيليه منتخب البرازيل لتحقيق فوز كبير ولا غُبار عليه، على حساب نظيره الفرنسي، في نصف نهائي مونديال السويد 1958.

أقيمت تلك المباراة يوم 24 يونيو/حزيران 1958، وفيها كان البرازيليون متقدمين بالنتيجة 2-1 حتى الدقيقة 53.

حينها نفض بيليه الغُبار عن نفسه، وسجل 3 أهداف متتالية (هاتريك) في الدقائق 53 و64 و75، ممهدا الطريق لمنتخب بلاده لبلوغ المباراة النهائية.

🇸🇪 On this day at the 1958 World Cup…

Pelé, at 17 years & 244 days old, became the youngest player ever to score a hat-trick at a World Cup finals as Brazil defeated France 5-2 in the semi-final at the Råsunda Stadium, Stockholm.

Unfortunately, there is no sound on this clip. pic.twitter.com/GKJML525Xg

— 𝙒𝙊𝙍𝙇𝘿 𝘾𝙐𝙋 𝙍𝙀𝙒𝙄𝙉𝘿 ⏪ (@WorldCup_Rewind) June 24, 2022