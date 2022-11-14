أحدها صامد منذ 64 عاما.. 3 أرقام استثنائية في كأس العالم مُسجّلة باسم بيليه

لا يختلف اثنان على مكانة البرازيلي أديسون أرانتيس دو ناسيمينتو الشهير بـ "بيليه" كواحد من أساطير لعبة كرة القدم على مدار التاريخ، وهناك من يراه الأفضل حتى من نظيره الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

إنجازات بيليه مع منتخب البرازيل على وجه الخصوص لا يُشق لها غُبار، وعلى الرغم من مرور عشرات السنين على اعتزاله، إلا أن العديد من أرقامه لا تزال صامدة، ويصعب كسرها في المستقبل القريب

ويبدو أن نجاح نيمار دا سيلفا (74 هدفا في 120 مباراة دولية) في كسر أحد أرقام بيليه (77 هدفا من 91 مباراة دولية) مسألة وقت، إلا أن نجم باريس سان جيرمان، وحتى غيره من اللاعبين، لن يكون بوسعهم الوصول إلى أرقامه الأخرى.

وجعل بيليه من 3 أرقام مذهلة، في كأس العالم، ماركة عالمية مسجلة باسمه فقط، نرصدها في السطور التالية:

فاز بكأس العالم 3 مرات

يحتكر بيليه لنفسه رقما مميزا ما زال صامدا منذ أكثر من 50 عاما، وسيكون من الصعب على أي لاعب آخر كسره.

ويتمثل في نجاح بيليه كلاعب، في التتويج بكأس العالم في 3 نسخ من أصل 4 شارك فيها، حيث فاز بمونديال 1958 و1962 و1970.

وسجّل بيليه هدفين من أصل خمسة في شباك السويد بنهائي مونديال 1958، لكنه فشل في هز شباك تشيكوسلوفاكيا في نهائي مونديال 1962، لكن الأهم تحقق بالتتويج باللقب.

ولم يتمكن بيليه ومنتخب بلاده من الفوز باللقب الثالث تواليا، بالخروج من الدور الأول في مونديال إنجلترا 1966، لكنهما عادا لاستعادة الكأس في نسخة المكسيك 1970، على حساب إيطاليا.

أصغر لاعب يسجل هاتريك

قاد بيليه منتخب البرازيل لتحقيق فوز كبير ولا غُبار عليه، على حساب نظيره الفرنسي، في نصف نهائي مونديال السويد 1958.

أقيمت تلك المباراة يوم 24 يونيو/حزيران 1958، وفيها كان البرازيليون متقدمين بالنتيجة 2-1 حتى الدقيقة 53.

حينها نفض بيليه الغُبار عن نفسه، وسجل 3 أهداف متتالية (هاتريك) في الدقائق 53 و64 و75، ممهدا الطريق لمنتخب بلاده لبلوغ المباراة النهائية.

🇸🇪 On this day at the 1958 World Cup… Pelé, at 17 years & 244 days old, became the youngest player ever to score a hat-trick at a World Cup finals as Brazil defeated France 5-2 in the semi-final at the Råsunda Stadium, Stockholm. Unfortunately, there is no sound on this clip. pic.twitter.com/GKJML525Xg — 𝙒𝙊𝙍𝙇𝘿 𝘾𝙐𝙋 𝙍𝙀𝙒𝙄𝙉𝘿 ⏪ (@WorldCup_Rewind) June 24, 2022

وفي ذلك اليوم، بات بيليه أصغر لاعب في تاريخ نهائيات كأس العالم يسجل "هاتريك" في مباراة واحدة، بعمر 17 عاما و244 يوما.

وعلى الرغم من أن هذا (الهاتريك) هو الوحيد لبيليه في كأس العالم، فإن اعتباره أصغر لاعب يسجل ثلاثية في كأس العالم ما زال صامدا منذ 64 عاماً، في انتظار موهبة فذة تكون قادرة على تحطيم هذا الرقم.

أصغر لاعب يسجل في النهائي

بعمر 17 عاما و249 يوما، خاض "الجوهرة السمراء" أول مباراة نهائية في كأس العالم بتاريخه، وكان ذلك يوم 29 يونيو/حزيران 1958.

يومها واجه "السامبا" الدولة المضيفة السويد في النهائي، لكن ذلك لم يمنع بيليه من تسجيل هدفين من أصل خمسة، وضعت منتخب البرازيل على عرش الكرة العالمية للمرة الأولى.

On this day in 1958… Brazil beat Sweden 5-2 in the World Cup final in Stockholm. The pick of the goals came in the 55th minute from some 17-year-old kid named Pelé… I wonder whatever became of him? pic.twitter.com/OfEYJrusKH — 𝙒𝙊𝙍𝙇𝘿 𝘾𝙐𝙋 𝙍𝙀𝙒𝙄𝙉𝘿 ⏪ (@WorldCup_Rewind) June 29, 2022

وما زال بيليه يحتفظ بهذا الإنجاز، باعتباره أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم، كما أنه استقر في المركز الثاني في ترتيب هدافي مونديال 1958 برصيد 6 أهداف، مبتعدا بفارق 7 أهداف كاملة عن الفرنسي جوست فونتين.