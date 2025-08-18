يجلس مصطفى، الناشط البيئي (23 عامًا)، الذي يُعدّ صوتًا للأهوار وسكانها، بين أبيه وجده حاملًا إرث ثلاثة أجيال. فالأب، هو حلقة الوصل بين جيلين سابقين وتجمعه بهم علاقة متجذّرة بالأرض والماء، صامدة في وجه التقلبات السياسية والعنف البيئي. يقاومون الحياة في مواجهة الانتهاكات البيئية المتطرفة والحروب والاستغلال الاقتصادي في توسعة الأراضي، التي ساهمت بشكل كبير في تجفيف مياه الأهوار وتلوث جفّف التربة، وأجبرت أعدادًا كبيرة من سكان عرب الأهوار على النزوح من ديارهم بحثًا عن شريان الحياة: الماء.

النفط مقابل الماء

تعتمد عمليات استخراج النفط في العراق على تقنية تُعرف بـ"الحقن المائي"، وهي ممارسة صناعية تقوم على ضخ كميات كبيرة من المياه في باطن الأرض للحفاظ على الضغط داخل المكمن النفطي، مما يساعد على دفع الخام إلى السطح. هذه التقنية تُعد معيارًا عالميًّا في استخراج النفط، إلا أن تطبيقها في بيئة مثل العراق، التي تعاني أصلًا من شح مائي، يمثل عبئًا إضافيًّا على موارد البلاد الطبيعية.

وفقًا لتقديرات فنية مستقاة من وزارة النفط العراقية وشهادات خبراء ميدانيين، فإن كل برميل نفط يتم استخراجه يتطلب ضخ ما بين 1.5 و2 برميل من الماء. وبما أن العراق ينتج حاليًّا نحو 4.4 ملايين برميل من النفط يوميًّا، فهذا يعني أن كمية المياه المستخدمة يوميًّا في عمليات الحقن تتراوح بين 6.6 و8.8 ملايين برميل من الماء يوميًّا، أي ما يعادل أكثر من مليار لتر من المياه يوميًّا.

هذه الكميات الهائلة من الماء تحصل عليها الشركات النفطية إما من الأنهار أو من محطات مخصصة لمعالجة المياه، بعضها كان مخصصًا في الأصل للاستخدام البشري. وتزداد خطورة هذا الاستخدام حين نعلم أن المناطق الجنوبية، مثل البصرة وميسان وذي قار، تواجه نقصًا حادًّا في مياه الشرب، مع تراجع نوعية المياه إلى مستويات خطيرة بفعل الملوحة والتلوث. في البصرة مثلًا، بلغت نسبة ملوحة المياه مستويات تجاوزت المعايير الصحية، مما تسبب في موجات تسمم جماعي خلال السنوات الأخيرة. وقد شهدت مدينة البصرة لعدة أيام في شهر يوليو/تموز احتجاجات غاضبة ضد ملوحة الماء وتلوثه وعدم وصوله إلى عدد من المناطق.