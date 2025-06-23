دليل بصري مبسط يعرّف بإيران وشعبها

استحوذت إيران على الاهتمام العالمي في 13 يونيو/ حزيران بعد الهجمات الإسرائيلية التي طالت هذه الدولة التي تمثل ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط.
تمتد إيران من بحر قزوين في الشمال إلى خليج عمان في الجنوب، وتتميز بمناظرها الطبيعية وبتنوعها مثل تاريخها، مع إطلالات على ممرات مائية حيوية، بما في ذلك مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من نفط العالم.
يمتد تاريخ إيران لآلاف السنين، مما جعلها واحدة من أقدم الدول وأكثرها غنى ثقافيا، إلى جانب عمرانها وتأثيرها المتواصل على مدار التاريخ.
في هذا الشرح البصري، تقدم الجزيرة لمحة عن جغرافيا إيران، المدن الرئيسية، تشكيل السكان وتنوعهم العرقي.
إيران باختصار
إيران هي الدولة الـ17 الأكبر في العالم من حيث السكان والمساحة، إذ يبلغ عدد الإيرانيين حوالي 92 مليون نسمة.
يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران 418 مليار دولار، مما يجعلها الدولة الـ36 من حيث حجم الاقتصاد. أما معدل البطالة فيها فيصل إلى حوالي 7.2%.
يصل معدل تعلم القراءة والكتابة لدى البالغين في إيران إلى 89%، بينما يقترب معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب من 99%، رغم أن هذه المعدلات تختلف بين المناطق الريفية والحضرية.
تتمتع إيران بثروات نفطية وغازية كبيرة، حيث تحتل المرتبة التاسعة بين أكبر منتجي النفط في العالم والثالثة بين منتجي الغاز الطبيعي.
كم تبلغ مساحة إيران؟
تقع إيران في غرب آسيا، وهي ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط بعد السعودية والـ17 عالميا، بمساحة تقارب 1.65 مليون كيلومتر مربع.
تشترك إيران بحدود برية مع 7 دول، الأطول مع العراق، ثم تركمانستان، أفغانستان، باكستان، أذربيجان، تركيا وأرمينيا.
تغطي إيران حوالي سدس مساحة الولايات المتحدة، وهي بحجم ولاية ألاسكا تقريبا. وتمثل حوالي سدس حجم أوروبا، وخُمس حجم أستراليا، وتقارب نصف حجم الهند، وهي أكبر بحوالي 80 مرة من إسرائيل.
أين تقع حواضر إيران؟
يعيش معظم سكان إيران في النصف الغربي من البلاد، التي تتميز تضاريسها بوجود جبال وعرة، بجانب أودية خصبة، وأحواض أنهار تغذي السكان بشكل كبير.
طهران هي عاصمة إيران منذ عام 1795 وهي أكبر مدن البلاد، ويبلغ عدد سكانها 9.6 ملايين نسمة. وهي تقع على سفوح جبال البرز، ويعود تاريخها لأكثر من 6 آلاف سنة.
مشهد، في الشمال الشرقي، هي ثاني أكبر مدن إيران بعدد سكان يبلغ 3.4 ملايين نسمة، وتاريخ يمتد لأكثر من 1200 سنة. وهي مركز ديني وثقافي رئيسي، وتضم ضريح الإمام الرضا، الذي يجذب ملايين الحجاج من حول العالم.
أصفهان هي ثالث أكبر مدينة، وتضم حوالي 2.3 مليون نسمة. يعود تاريخها لأكثر من 2500 سنة، وكانت ذات يوم عاصمة الإمبراطورية الصفوية التي استمرت من 1501 إلى 1722. وتستضيف أصفهان مؤسسات تعليمية رئيسية وتعتبر مركزاً للنسيج والصلب والصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات النووية والفضائية.
ثمة مدن إيرانية أخرى ذات كثافة سكانية بينها: شيراز (1.7 مليون)، تبريز (1.7 مليون)، كرج (1.6 مليون)، قم (1.4 مليون) والأهواز (1.3 مليون).
تحليل ديموغرافي
وفقًا لأرقام من شعبة الإحصاءات التابعة للأمم المتحدة، ما يقرب من 60% من سكان إيران هم دون سن 39 عامًا.
متوسط العمر في البلاد هو 33-34 عامًا، ويعيش حوالي 77% من الإيرانيين في المناطق الحضرية.
أكبر الفئات العمرية في إيران هي تلك التي تتراوح أعمارها بين 30 و34 و35 و39 عامًا، مما يعني أن معظم السكان وُلدوا بعد الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بنظام الشاه البهلوي.
ومع ذلك، كان هناك هجرة كبيرة للمحترفين الإيرانيين في السنوات الأخيرة، مدفوعة إلى حد كبير بالصعوبات الاقتصادية.
ما أعراق إيران؟
إيران بلد متنوع للغاية، سواء من الناحية العرقية أو الثقافية. يشكل الفُرس حوالي 61% من السكان، بينما تشمل الأقليات الكبيرة الأذربيجانيين (16%)، الأكراد (10%) وغيرهم، مثل اللُر (6%)، العرب (2%)، البلوش (2%) والمجموعات التركية (2%).
إيران هي في الغالب مسلمة شيعية، حيث يشكل الشيعة حوالي 90% من السكان، بينما يشكل المسلمون السنة والطوائف الإسلامية الأخرى حوالي 9%. وتشمل النسبة المتبقية 1% حوالي 300 ألف بهائي، 300 ألف مسيحي، 35 ألف زرادشتي، 20 ألف يهودي، و10 آلاف من الصابئة المندائيين، وفقًا لمجموعة حقوق الأقليات.
في المناطق الحدودية مثل كردستان وخوزستان وسيستان-بلوشستان، تلعب المجموعات العرقية دورًا رئيسيًا في تشكيل التنوع العرقي والديني وكذلك السياسات الإقليمية.
بينما تعتبر الفارسية اللغة الوطنية الرسمية، فإن نسبة من السكان في العديد من المناطق عبر البلاد يتحدثون مجموعة متنوعة من اللغات الأخرى.
إعداد : فريق الجزيرة